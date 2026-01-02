MENÜ
  • Start ins neue Jahr mit einem zünftigen Wintersport-Wochenende! Orte mit genügend Schnee zwischen Freiberg und Flöha

Der lange Hang von Rost’s Wiesen an der Augustusburg ist ein beliebtes Ziel von Skifahrern und Snowboardern.
Der lange Hang von Rost's Wiesen an der Augustusburg ist ein beliebtes Ziel von Skifahrern und Snowboardern.
Warnung vor Plaste-Rutschern auf dem Rodelhang von Rost’s Wiesen: Sie sind wenig manövrierfähig, doch der Auslauf am Bergfuß ist knapp. Unfälle sind vorprogrammiert.
Warnung vor Plaste-Rutschern auf dem Rodelhang von Rost's Wiesen: Sie sind wenig manövrierfähig, doch der Auslauf am Bergfuß ist knapp. Unfälle sind vorprogrammiert.
Endlich genügend Schnee für den Liftbetrieb in Holzhau! Am 3. Januar 2026 wird es losgehen.
Endlich genügend Schnee für den Liftbetrieb in Holzhau! Am 3. Januar 2026 wird es losgehen.
Freiberg
Von Siiri Klose
Frisch gespurt und neu beschneit: Jeden Tag gibt es mehr Möglichkeiten für Skiabfahrten, Langläufer, Rodelspaß und Kufenstars.

Augustusburg: Bei Rost’s Wiesen neben der Drahtseilbahn zur Augustusburg liegt genügend Schnee auf Ski- und Rodelhang. Die beiden Lifte sind von 9 bis 20 Uhr in Betrieb (Liftkarten von 9 bis 21,50 Euro). Der Imbiss hat 10 bis 20 Uhr, das Restaurant 11 bis 17 Uhr geöffnet. Dort gibt es am Sonntag von 8.30 bis 12 Uhr einen Frühstücksbrunch.
