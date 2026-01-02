Start ins neue Jahr mit einem zünftigen Wintersport-Wochenende! Orte mit genügend Schnee zwischen Freiberg und Flöha

Freiberg
Frisch gespurt und neu beschneit: Jeden Tag gibt es mehr Möglichkeiten für Skiabfahrten, Langläufer, Rodelspaß und Kufenstars.
Augustusburg: Bei Rost’s Wiesen neben der Drahtseilbahn zur Augustusburg liegt genügend Schnee auf Ski- und Rodelhang. Die beiden Lifte sind von 9 bis 20 Uhr in Betrieb (Liftkarten von 9 bis 21,50 Euro). Der Imbiss hat 10 bis 20 Uhr, das Restaurant 11 bis 17 Uhr geöffnet. Dort gibt es am Sonntag von 8.30 bis 12 Uhr einen Frühstücksbrunch.
