MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Eislaufen ist noch bis Sonntag im Schloss Freudenstein in Freiberg möglich.
Eislaufen ist noch bis Sonntag im Schloss Freudenstein in Freiberg möglich. Bild: David Hammersen/dpa/Archiv
Der Liftbetrieb in Holzhau im Januar 2026.
Der Liftbetrieb in Holzhau im Januar 2026. Bild: Oliver Hach/Archiv
Betreiber Manuel Lorenz mit einem Schlitten am Schlepplift in Seiffen.
Betreiber Manuel Lorenz mit einem Schlitten am Schlepplift in Seiffen. Bild: Kristian Hahn/Archiv
Rost’s Wiesen erfreut sich auch bei jungen Skifahrerinnen und Skifahrern großer Beliebtheit.
Rost’s Wiesen erfreut sich auch bei jungen Skifahrerinnen und Skifahrern großer Beliebtheit. Bild: Andreas Bauer/Archiv
Eislaufen ist noch bis Sonntag im Schloss Freudenstein in Freiberg möglich.
Eislaufen ist noch bis Sonntag im Schloss Freudenstein in Freiberg möglich. Bild: David Hammersen/dpa/Archiv
Der Liftbetrieb in Holzhau im Januar 2026.
Der Liftbetrieb in Holzhau im Januar 2026. Bild: Oliver Hach/Archiv
Betreiber Manuel Lorenz mit einem Schlitten am Schlepplift in Seiffen.
Betreiber Manuel Lorenz mit einem Schlitten am Schlepplift in Seiffen. Bild: Kristian Hahn/Archiv
Rost’s Wiesen erfreut sich auch bei jungen Skifahrerinnen und Skifahrern großer Beliebtheit.
Rost’s Wiesen erfreut sich auch bei jungen Skifahrerinnen und Skifahrern großer Beliebtheit. Bild: Andreas Bauer/Archiv
Freiberg
Ein letztes Wochenende im Schnee? Das kann man im Erzgebirge noch erleben
Redakteur
Von Ellis Kupfer
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Winterferien in Sachsen sind fast vorbei, doch ein Wochenende für den Winterspaß ist noch übrig. Die „Freie Presse“ hat sich erkundigt, was man in den Regionen Freiberg und Flöha noch erleben kann.

Für viele Familien gehört das Skifahren zu den Winterferien einfach dazu – dabei muss Skifahren nicht immer Piste und Sessellift bedeuten. Wer es ruhiger mag, kommt zum Beispiel in Sayda auf seine Kosten. Auf der Loipe im Skistadion Sayda können Familien durch die Winterlandschaft gleiten – und das ohne feste Preise. Ein QR-Code am Rand der...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
08:39 Uhr
2 min.
Wichtige Verbindungsstraße in Chemnitz für mindestens zwei Jahre dicht
Ab März soll die Clausstraße in diesem Bereich voll gesperrt werden.
Da kommt etwas zu auf Autofahrer und Anlieger: Ab März wird die Clausstraße nicht mehr durchgängig befahrbar sein – und das für lange Zeit.
Michael Müller
11:15 Uhr
1 min.
Zu Fuß im City-Tunnel: 47-jährige Frau zwingt Autofahrer in Zwickau zu Vollbremsungen
Eine betrunkene Frau hat versucht, im Zwickauer City-Tunnel mehrere Autos anzuhalten.
Mit 2,4 Promille lief eine Frau nachts durch den City-Tunnel Zwickau und trat vor fahrende Autos. Selbst Polizisten konnten sie kaum stoppen.
Jochen Walther
02.01.2026
3 min.
Start ins neue Jahr mit einem zünftigen Wintersport-Wochenende! Orte mit genügend Schnee zwischen Freiberg und Flöha
Der lange Hang von Rost’s Wiesen an der Augustusburg ist ein beliebtes Ziel von Skifahrern und Snowboardern.
Frisch gespurt und neu beschneit: Jeden Tag gibt es mehr Möglichkeiten für Skiabfahrten, Langläufer, Rodelspaß und Kufenstars.
Siiri Klose
13.02.2026
2 min.
Fünf Tipps für Ski und Schlittschuhe im Erzgebirge
Genug Schnee auf dem Hang von Rosts Wiesen - am Wochenende könnte noch mehr dazukommen.
Bei diesen Zielen zwischen Freiberg und Augustusburg gibt es eine Schnee- und Eisgarantie für den Wintersport. Schneit es am Wochenende, können es wieder mehr werden.
Siiri Klose
11:29 Uhr
4 min.
Chemnitzer FC nach Niederlage gegen VfB Auerbach: Werden die Karten in der Startelf neu gemischt?
Felix Müller (Mitte) und Martial Ekui (r.) vom CFC im Laufduell mit dem Auerbacher Max Roscher. Kehren die beiden Chemnitzer gegen Babelsberg in die Startformation zurück?
Der Fußball-Regionalligist hat sein Testspiel am Freitag 0:1 verloren. Der verärgerte Trainer kündigte an, sich schon auf die kommende Trainingswoche vor der Partie gegen den SV Babelsberg zu freuen.
Torsten Ewers
08:40 Uhr
4 min.
Ein Lost Place im Vogtland verschwindet für immer: Diese Ruine wird jetzt abgerissen
Die letzten Teile des Gebäudes werden derzeit abgerissen. So gibt es einen Einblick in das Innere.
Das Ferienhotel „Glück auf“ im Vogtland ist zu einem Gruselort und Lost Place geworden. Nach Jahrzehnten Leerstand sind nun die Abrissbagger am Werk. In Falkenstein spricht man von einem Glücksfall.
Florian Wunderlich
Mehr Artikel