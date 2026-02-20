Ein letztes Wochenende im Schnee? Das kann man im Erzgebirge noch erleben

Die Winterferien in Sachsen sind fast vorbei, doch ein Wochenende für den Winterspaß ist noch übrig. Die „Freie Presse“ hat sich erkundigt, was man in den Regionen Freiberg und Flöha noch erleben kann.

Für viele Familien gehört das Skifahren zu den Winterferien einfach dazu – dabei muss Skifahren nicht immer Piste und Sessellift bedeuten. Wer es ruhiger mag, kommt zum Beispiel in Sayda auf seine Kosten. Auf der Loipe im Skistadion Sayda können Familien durch die Winterlandschaft gleiten – und das ohne feste Preise. Ein QR-Code am Rand der... Für viele Familien gehört das Skifahren zu den Winterferien einfach dazu – dabei muss Skifahren nicht immer Piste und Sessellift bedeuten. Wer es ruhiger mag, kommt zum Beispiel in Sayda auf seine Kosten. Auf der Loipe im Skistadion Sayda können Familien durch die Winterlandschaft gleiten – und das ohne feste Preise. Ein QR-Code am Rand der...