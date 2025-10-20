Steinwurf von der „Alten Elli“ auf Seniorin in Freiberger Kleingartenanlage: Wie ist der Stand der Ermittlungen?

Am 26. Juni wurde in der Kleingartenanlage „Silberblick“ eine Seniorin am Rücken leicht verletzt. Ursache war ein Steinwurf.

Nach dem Steinwurf auf eine Seniorin in der Freiberger Kleingartenanlage „Silberblick“ an der Scheunenstraße am 26. Juni 2025 ermittelt weiter die Staatsanwaltschaft Chemnitz. Ein Tatverdächtiger konnte bislang nicht ermittelt werden. Das teilte Oberstaatsanwältin Ingrid Burghart am Montag auf Anfrage der „Freien Presse“ mit. Nach...