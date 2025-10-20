Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Steinwurf von der „Alten Elli“ auf Seniorin in Freiberger Kleingartenanlage: Wie ist der Stand der Ermittlungen?

Eine Seniorin wurde am 26. Juni in einer Freiberger Kleingartenanlage von einem Stein getroffen.
Eine Seniorin wurde am 26. Juni in einer Freiberger Kleingartenanlage von einem Stein getroffen.
Freiberg
Steinwurf von der „Alten Elli“ auf Seniorin in Freiberger Kleingartenanlage: Wie ist der Stand der Ermittlungen?
Von Heike Hubricht
Am 26. Juni wurde in der Kleingartenanlage „Silberblick“ eine Seniorin am Rücken leicht verletzt. Ursache war ein Steinwurf.

Nach dem Steinwurf auf eine Seniorin in der Freiberger Kleingartenanlage „Silberblick“ an der Scheunenstraße am 26. Juni 2025 ermittelt weiter die Staatsanwaltschaft Chemnitz. Ein Tatverdächtiger konnte bislang nicht ermittelt werden. Das teilte Oberstaatsanwältin Ingrid Burghart am Montag auf Anfrage der „Freien Presse“ mit. Nach...
