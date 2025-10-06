Sternwanderung um Neuhausen: Gelungene Premiere zu den Herbstwanderwochen im Erzgebirge

Freiberg
Das Nussknackermuseum war das Ziel für 39 Wanderer, die von verschiedenen Punkten aus gestartet waren.
Mit einer Premiere haben die Herbstwanderwochen „Rund um den Schwartenberg“ begonnen: Am Sonnabend startete die erste Sternwanderung „um Neuhausen“. Seit vier Jahren organisieren Undine Weise und Anke Gläser von den Tourist-Informationen in Neuhausen und Seiffen die Frühjahrs- und- Herbstwanderwochen.
