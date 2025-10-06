Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
In Neuhausen haben die Herbstwanderwochen begonnen.
In Neuhausen haben die Herbstwanderwochen begonnen. Bild: Undine Weise
In Neuhausen haben die Herbstwanderwochen begonnen.
In Neuhausen haben die Herbstwanderwochen begonnen. Bild: Undine Weise
Freiberg
Sternwanderung um Neuhausen: Gelungene Premiere zu den Herbstwanderwochen im Erzgebirge
Von Karlheinz Schlegel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Das Nussknackermuseum war das Ziel für 39 Wanderer, die von verschiedenen Punkten aus gestartet waren.

Mit einer Premiere haben die Herbstwanderwochen „Rund um den Schwartenberg“ begonnen: Am Sonnabend startete die erste Sternwanderung „um Neuhausen“. Seit vier Jahren organisieren Undine Weise und Anke Gläser von den Tourist-Informationen in Neuhausen und Seiffen die Frühjahrs- und- Herbstwanderwochen.
