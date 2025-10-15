Straßenbau: Landratsamt geht Problemstellen im Freiberger Umland an

Im Großschirmaer Ortsteil Teichhäuser soll das Tempo gedrosselt werden - in Falkenberg dagegen geht es darum, dass der Verkehr wieder rollen kann.

Im Großschirmaer Ortsteil Teichhäuser ist die Kreisstraße voraussichtlich bis zum 7. November voll gesperrt. Hier wird ein Fahrbahnteiler errichtet, um Tempo aus dem Verkehr zu nehmen. Laut Landratsamt startete der Bau in der vergangenen Woche und soll bis 7. November abgeschlossen sein. Die Umleitung führe über Siebenlehn und Großschirma... Im Großschirmaer Ortsteil Teichhäuser ist die Kreisstraße voraussichtlich bis zum 7. November voll gesperrt. Hier wird ein Fahrbahnteiler errichtet, um Tempo aus dem Verkehr zu nehmen. Laut Landratsamt startete der Bau in der vergangenen Woche und soll bis 7. November abgeschlossen sein. Die Umleitung führe über Siebenlehn und Großschirma...