Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Mittelsachsen
  • |
  • Freiberg
  • |

  • Straßensanierung in Brand-Erbisdorf: Arbeiten an der Berthelsdorfer Straße stehen kurz vor dem Abschluss

Die Arbeiten an der Berthelsdorfer Straße in Brand- Erbisdorf sind in der finalen Phase.
Die Arbeiten an der Berthelsdorfer Straße in Brand- Erbisdorf sind in der finalen Phase. Bild: Eckardt Mildner
Die Arbeiten an der Berthelsdorfer Straße in Brand- Erbisdorf sind in der finalen Phase.
Die Arbeiten an der Berthelsdorfer Straße in Brand- Erbisdorf sind in der finalen Phase. Bild: Eckardt Mildner
Freiberg
Straßensanierung in Brand-Erbisdorf: Arbeiten an der Berthelsdorfer Straße stehen kurz vor dem Abschluss
Redakteur
Von Heike Hubricht
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Arbeiten an der S 206 in Brand-Erbisdorf stehen kurz vor dem Abschluss. Entlang des Bauabschnitts befinden sich auch Gymnasium und Grundschule.

Die Arbeiten an der Berthelsdorfer Straße (S 206) in Brand-Erbisdorf befinden sich auf der Zielgeraden. Seit dem 30. Juni wird die Fahrbahn zwischen Kreuzung Zuger Straße/Bahnhofstraße und Einmündung Kohlenstraße/An der Zugspitze grundhaft erneuert. Auch der Bahnübergang wird umgestaltet. Während der Bauzeit wird der Verkehr aus Richtung...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
Von Nicole Jähn
8 min.
09.08.2025
8 min.
Zehn Lügen über den Schulanfang, an die wir in Sachsen glauben
Meinung
Redakteur
Erwartungsdruck mit Schleife.
Der Schulanfang ist ein Zirkus, an dem sich viele Familien in Sachsen jedes Jahr verausgaben. Muss das eigentlich so sein oder lügen wir uns seit Jahrzehnten gegenseitig die Tasche voll? Der Versuch eines persönlichen Ausstiegs.
Nicole Jähn
27.06.2025
1 min.
Brand-Erbisdorf: Berthelsdorfer Straße ab Montag dicht
Am Montag beginnen die Straßenbauarbeiten auf der S 206 in Brand-Erbisdorf.
Laut Landesamt für Straßenbau und Verkehr (Lasuv) beginnen die Bauarbeiten für die Fahrbahnerneuerung.
Freie Presse
28.07.2025
1 min.
Motorradfahrerin bei Wildunfall auf der B 101 bei Brand-Erbisdorf schwer verletzt
Eine Bikerin wurde am Samstag bei einem Wildunfall nahe Brand-Erbisdorf schwer verletzt.
Eine Frau (45) ist am Sonntag auf der B 101 bei Brand-Erbisdorf schwer verunglückt. Sie musste mit einem Hubschrauber ins Krankenhaus gebracht werden.
Heike Hubricht
06:00 Uhr
5 min.
Erst ab 18 - Sex-Ausstellung zwischen Kunst und Porno
Die Ausstellung ist erst ab 18 Jahren freigegeben.
Es ist eine Gratwanderung: Das NRW-Forum in Düsseldorf lädt ein zu einer Ausstellung über die ganze Komplexität der Sexualität. Jugendfrei ist die Schau nicht.
Dorothea Hülsmeier, dpa
06:00 Uhr
5 min.
Haselnüsse werden teurer, auch wegen des Klimawandels
Haselnüsse wachsen auch in Deutschland, kommen aber vor allem aus der Türkei. (Illustration)
In der Türkei schädigt ein Kälteeinbruch die Sträucher. Auf dem Weltmarkt steigen die Haselnusspreise danach steil. Das macht sich bei Unternehmen und Verbrauchern in Deutschland bemerkbar.
Lukas Müller, Anne Pollmann und Oliver Schmale, dpa
10:40 Uhr
1 min.
Diebstahl im Erzgebirge lässt Schulanfänger traurig zurück
Ein geschmückter Traktor sollte der Blickfang heute in Heidersdorf werden.
Der Traktor sollte, liebevoll geschmückt, zum Schulanfang ein Blickfang sein. Polizei setzt auf Zeugenhinweise.
Katrin Kablau
Mehr Artikel