Straßensanierung in Brand-Erbisdorf: Arbeiten an der Berthelsdorfer Straße stehen kurz vor dem Abschluss

Die Arbeiten an der S 206 in Brand-Erbisdorf stehen kurz vor dem Abschluss. Entlang des Bauabschnitts befinden sich auch Gymnasium und Grundschule.

Die Arbeiten an der Berthelsdorfer Straße (S 206) in Brand-Erbisdorf befinden sich auf der Zielgeraden. Seit dem 30. Juni wird die Fahrbahn zwischen Kreuzung Zuger Straße/Bahnhofstraße und Einmündung Kohlenstraße/An der Zugspitze grundhaft erneuert. Auch der Bahnübergang wird umgestaltet. Während der Bauzeit wird der Verkehr aus Richtung... Die Arbeiten an der Berthelsdorfer Straße (S 206) in Brand-Erbisdorf befinden sich auf der Zielgeraden. Seit dem 30. Juni wird die Fahrbahn zwischen Kreuzung Zuger Straße/Bahnhofstraße und Einmündung Kohlenstraße/An der Zugspitze grundhaft erneuert. Auch der Bahnübergang wird umgestaltet. Während der Bauzeit wird der Verkehr aus Richtung...