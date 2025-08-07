Straßensanierung in Brand-Erbisdorf: Arbeiten an der Berthelsdorfer Straße stehen kurz vor dem Abschluss

Freiberg
Die Arbeiten an der S 206 in Brand-Erbisdorf stehen kurz vor dem Abschluss. Entlang des Bauabschnitts befinden sich auch Gymnasium und Grundschule.
Die Arbeiten an der Berthelsdorfer Straße (S 206) in Brand-Erbisdorf befinden sich auf der Zielgeraden. Seit dem 30. Juni wird die Fahrbahn zwischen Kreuzung Zuger Straße/Bahnhofstraße und Einmündung Kohlenstraße/An der Zugspitze grundhaft erneuert. Auch der Bahnübergang wird umgestaltet. Während der Bauzeit wird der Verkehr aus Richtung...
