Studium in Freiberg: Wie es mit Wohnheimplätzen aussieht und womit die Uni lockt

Laut Studentenwerk stehen kurz vor Semesterbeginn in Freiberg nur noch wenige freie Plätze in Wohnheimen zur Verfügung. Doch es gibt Alternativen. Ähnlich verhält es sich in Mittweida.

Kurz vor dem Semesterbeginn am 2. Oktober hat das Studentenwerk Freiberg in seinen Wohnheimen nur noch wenige freie Restplätze zur Verfügung. „Das gilt für Freiberg genauso wie für Mittweida", sagte Thomas Schmalz, Geschäftsführer des Studentenwerkes Freiberg, auf Anfrage. Das Studentenwerk sei nicht der einzige Anbieter von...