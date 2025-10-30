Stützmauer statt Böschung nach Hangabrutsch: Freie Fahrt im Freiberger Stadtteil Kleinwaltersdorf

Viele Jahrzehnte lang hielt die Böschung am Kleinwaltersdorfer Bach. Im März aber gab sie nach, mit Folgen für den Straßenverkehr. Die wurden nun behoben.

Am frühen Donnerstagmorgen hieß es auf der Straße Walterstal im Freiberger Stadtteil Kleinwaltersdorf wieder freie Fahrt. Zwar stehen am Straßenrand noch die Absperrzäune, aber sie behindern den Verkehr durch den Ort nicht mehr. Über mehrere Monate hinweg war die freie Durchhahrt nicht möglich gewesen. Mitte März war es an der Straße auf...