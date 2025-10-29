Walterstal: Verkehr rollt wieder

Nach umfangreichen Bauarbeiten ist die Straße Walterstal bald wieder offen. Ein Böschungsschaden hatte das Projekt notwendig gemacht. Das Tiefbauamt errichtete eine 40 Meter lange Stützmauer. Die Kosten in Höhe von 250.000 Euro trägt die Stadt Freiberg.

