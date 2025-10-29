Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
In Walterstal rollt der Verkehr wieder.
In Walterstal rollt der Verkehr wieder. Bild: Symbolfoto: studio v-zwoelf - stock.adobe.com
In Walterstal rollt der Verkehr wieder.
In Walterstal rollt der Verkehr wieder. Bild: Symbolfoto: studio v-zwoelf - stock.adobe.com
Freiberg
Walterstal: Verkehr rollt wieder
Redakteur
Von Babette Philipp
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Nach umfangreichen Bauarbeiten ist die Straße Walterstal bald wieder offen. Ein Böschungsschaden hatte das Projekt notwendig gemacht. Das Tiefbauamt errichtete eine 40 Meter lange Stützmauer. Die Kosten in Höhe von 250.000 Euro trägt die Stadt Freiberg.

Die Straße Walterstal in Kleinwaltersdorf wird am Donnerstag wieder für den Verkehr freigegeben. Das teilt die Stadtverwaltung Freiberg mit. Auf der Straße war es auf der Höhe Kirchsteig 37 und 37b zu einem Schaden an der Böschung gekommen. Diese war nicht mehr standsicher. Während des Baus setzte das Tiefbauamt eine ca. 40 Meter lange...
