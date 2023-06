"Super-Blitzer" in Mittelsachsen rechnen sich auch nach Jahren

Wer in Schlegel nicht vom Gas geht, ist entweder fremd in der Gegend oder renitenter Raser. Das sagt ein Mittelsachse, der beruflich viel auf der Bundesstraße 169 in Mittelsachsen unterwegs ist. Und im Prinzip beschreibt er damit auch ein Phänomen, welches auf jene stationären Tempomessanlagen zutrifft, die seit Jahren in Mittelsachsen vom...