Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Bild: Christof Heyden
Bild: Christof Heyden
Freiberg
Tag des traditionellen Handwerks in Freiberg: Wo Eisennägel in Feuersglut geschmiedet werden
Von Christof Heyden
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Am Aktionstag wurden im Freibergsdorfer Hammer Jahrhunderte alte Techniken gezeigt. Erstmals arbeiteten die Betreiber mit tschechischen Fachfreunden zusammen.

Zum Tag des traditionellen Handwerks konnten Interessierte am Sonntag im Freibergsdorfer Hammer den Schmieden über die Schulter schauen und auch selbst zum Hammer greifen. Die Betreiber des noch immer funktionsfähigen technischen Denkmals um Maik Hamann arbeiteten zum Aktionstag erstmals mit den Fachfreunden vom Museums-Hammerwerk Dobrív bei...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
12:55 Uhr
2 min.
Moos-Paradies Sächsische Schweiz im Fokus der Forschung
Die Sächsische Schweiz gilt als Paradies für Moosarten. (Archivbild)
Rund 500 Moosarten auf engstem Raum: Nirgendwo in Deutschland gibt es so viele Moose wie in der Sächsischen Schweiz. Doch sie reagieren sensibel auf Veränderungen.
25.09.2025
1 min.
Erzgebirgische Geschichte zum Anfassen: Freiberg wird zur Lernlandschaft
Die Schüler können den Glocken im Freiberg Dom St. Marien in Freiberg sehr nah kommen.
Freibergs historische Orte öffnen ihre Türen für neugierige Schüler aus ganz Sachsen.
Mathias Herrmann
11.10.2025
1 min.
Freibergsdorfer Hammer: Schmiede lassen Mähwerk rotieren, statt Feuer zu schüren
Zum Tag des traditionellen Handwerks wird auch der Freibergsdorfer Hammer in Freiberg geöffnet. Was ist noch zu erledigen?
Christof Heyden
20.10.2025
4 min.
Original Nürnberger und Thüringer Rostbratwurst: Fleisch-Riese aus China schluckt deutschen Traditionsbetrieb
Der Begriff „Nürnberger Rostbratwurst“ ist durch die EU geschützt. Das heißt, nur Würste aus der Region Nürnberg dürfen so genannt werden. Traditionell werden sie aus Schweinefleisch und Majoran als Hauptgewürz hergestellt.
Nach 100 Jahren endet eine Familien-Ära: Ein Fleisch-Konzern aus China übernimmt über eine Tochterfirma den bekannten Wursthersteller Wolf Essgenuss - und damit auch die Produktion der beliebten Original Nürnberger und Thüringer Rostbratwürste in Schmölln und Bayern.
Jürgen Becker
20.10.2025
3 min.
Neustart nach Insolvenz: Automobilzulieferer aus dem Erzgebirge besetzt erfolgreich Nische
Sascha Spartmann zeigt die fertig lackierten Parkschalter.
Das Hilmersdorfer Unternehmen Aluchrom ist zurück und das durchaus erfolgreich. Geschäftsführer Sascha Spartmann hat eine lukrative Nische entdeckt und denkt bereits über weitere Investitionen nach.
Georg Müller
12:58 Uhr
1 min.
Fußball-Kreispokal: Das sind die Paarungen des Achtelfinals
Das Achtelfinale im Kreispokal wird am 15. und 16. November ausgetragen.
Im Achtelfinale des Fußball-Kreispokals gibt es zwei Duelle zwischen Mittelsachsenligisten. Der Bobritzscher SV muss noch auf seinen Gegner warten.
Robin Seidler
Mehr Artikel