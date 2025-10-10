Tagespflege für Senioren startet: Freiberger Seniorenzentrum „Bergkristall“ wächst

Mit dem Umbau einer ehemaligen Arztpraxis in Freiberg ist Platz für die Betreuung von bis zu 13 Personen entstanden.

Am Freiberger Seniorenzentrum „Bergkristall" ist eine Tagespflege eröffnet worden. „Wir haben eine ehemalige Arztpraxis umgebaut und können hier bis zu 13 Personen betreuen", erläutert Einrichtungsleiterin Jeannette Neuendorff, die die Räumlichkeiten unter anderem auch dem Leiter des Amtes für Betriebswirtschaft und Recht, Christian...