Tanken am Karfreitag in Mittelsachsen und Tschechien: Gehen die Preise auf eine Berg- und Talfahrt?

Nach einer Stippvisite an sächsischen und böhmischen Tankstellen am Mittwoch wurde nun noch einmal ein Test am Karfreitag gemacht. Hat sich etwas verändert bei den Preisen an den Zapfsäulen?

Das Ergebnis einer Tankfahrt von Freiberg über Sayda, Mnisek bis nach Litvinov am Mittwoch ergab ein interessantes Bild. Die Preise unterschieden sich zwar, doch bei Weitem nicht in dem Maße, wie es vorab erwartet worden war. Für den Liter E10-Benzin zahlte man auf sächsischer Seite durchschnittlich 1,64 Euro, für den Liter Diesel etwa 1,60... Das Ergebnis einer Tankfahrt von Freiberg über Sayda, Mnisek bis nach Litvinov am Mittwoch ergab ein interessantes Bild. Die Preise unterschieden sich zwar, doch bei Weitem nicht in dem Maße, wie es vorab erwartet worden war. Für den Liter E10-Benzin zahlte man auf sächsischer Seite durchschnittlich 1,64 Euro, für den Liter Diesel etwa 1,60...