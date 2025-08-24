Tanzen statt bibbern: Open Air-Party bei 7 Grad im Freiberger Schlosshof

Zur „Disco 90“ füllte sich der Hof von Schloss Freudenstein mit hunderten Partygängern, die sich von Wetterkapriolen nicht abhalten ließen.

Rund 900 Gäste haben am Samstagabend im Freiberger Schlosshof bei der Open Air-Party „Disco 90“ gefeiert. Das Partyformat ist eine feste Größe im Veranstaltungskalender der Freiberger Sommernächte. Nach einem durchwachsenen, regnerischen Tag sanken am Abend die Temperaturen merklich unter zehn Grad Celsius. Das tat der Stimmung aber keinen...