Am DJ-Pult standen am Samstagabend DJ Le More und DJ Paddixx - wie immer zur „Disco 90“, egal ob im Schloss oder im Tivoli.
Am DJ-Pult standen am Samstagabend DJ Le More und DJ Paddixx - wie immer zur „Disco 90“, egal ob im Schloss oder im Tivoli. Bild: Marcel Schlenkrich
Am DJ-Pult standen am Samstagabend DJ Le More und DJ Paddixx - wie immer zur „Disco 90", egal ob im Schloss oder im Tivoli. Bild: Marcel Schlenkrich
Freiberg
Tanzen statt bibbern: Open Air-Party bei 7 Grad im Freiberger Schlosshof
Von Marcel Schlenkrich
Zur „Disco 90“ füllte sich der Hof von Schloss Freudenstein mit hunderten Partygängern, die sich von Wetterkapriolen nicht abhalten ließen.

Rund 900 Gäste haben am Samstagabend im Freiberger Schlosshof bei der Open Air-Party „Disco 90“ gefeiert. Das Partyformat ist eine feste Größe im Veranstaltungskalender der Freiberger Sommernächte. Nach einem durchwachsenen, regnerischen Tag sanken am Abend die Temperaturen merklich unter zehn Grad Celsius. Das tat der Stimmung aber keinen...
25.08.2025
4 min.
Verwunschene Welten: Das bietet Sachsens neuer Freizeitpark
Das Bergwerk zählt zu den geheimnisvollsten Orten in „ArkaZien“. Auf sechs Ebenen kann man hindurchkrackseln und zum Kletterturm aufsteigen.
Vor den Toren Leipzigs öffnet am 3. September ein neuer Freizeitpark. Das Konzept dahinter ist wohl einzigartig. Zum Start dürfen maximal nur 1500 Besucher rein.
Jürgen Becker
21:27 Uhr
2 min.
Das gibt es nur in der Erzgebirgsstadt Sayda: Vom Kirchturm klingt der Startschuss fürs Bergfest
200 Stufen über Holztreppen haben Friedebacher Musikanten bewältigt, um das Signal zum Bergfest zu geben.
Christof Heyden
10.08.2025
4 min.
Mit Video: Das Brauhausfest in Freiberg: Die schönsten Bilder
Die Freiberger Brauerei hat am Sonnabend und Sonntag zum Feiern auf ihr Betriebsgelände eingeladen. Präsentiert wurde auch ein neues Maskottchen.
Steffen Jankowski
08:30 Uhr
2 min.
Tödlicher Unfall bei Hartenstein: Radfahrerin stirbt nach Kollision mit VW
Der Rettungshubschrauber Christoph 46 war im Einsatz bei dem tödlichen Verkehrsunfall auf der S255 bei Hartenstein-Thierfeld.
Ein schwerer Unfall mit tödlichem Ausgang für eine 27-jährige Radfahrerin ereignete sich Dienstagabend bei Hartenstein-Thierfeld.
Cornelia Henze und Niko Mutschmann
21:25 Uhr
3 min.
FSV Zwickau: Drei Tore reichen bei den Hertha-Bubis nicht zum Sieg
Andrej Startsev kehrte gegen Hertha zurück, schoss ein Tor und ging doch nicht als Sieger vom Platz.
Einmal in Rückstand, zweimal in Führung und doch kein Dreier: Die Schwäne kehren mit einem Punkt aus Berlin zurück.
Knut Berger
20.08.2025
2 min.
Fleischerei Gelbrich in der Freiberger Altstadt: Schuttberge, wo die alte Räucherei stand
Neben der Alten Mensa in Freiberg lässt Großvermieter SWG Freiberg leerstehende Räume abreißen. Welche Pläne gibt es für den angrenzenden Komplex?
Mathias Herrmann, Steffen Jankowski
Mehr Artikel