MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Alles im Griff auf dem Obermarkt: Auch bei Auftritten der Bergparade ist David Bojack (l.) - hier mit Heiko Götze - für die Sicherheit verantwortlich.
Alles im Griff auf dem Obermarkt: Auch bei Auftritten der Bergparade ist David Bojack (l.) - hier mit Heiko Götze - für die Sicherheit verantwortlich. Bild: Mathias Herrmann
Auch das Überprüfen der Sicherheitssperren gehört zu den Aufgaben von David Bojack (vorn).
Auch das Überprüfen der Sicherheitssperren gehört zu den Aufgaben von David Bojack (vorn). Bild: Mathias Herrmann
Auch für Händler wie Steffen Parchmann (l.) ist David Bojack in Freiberg immer Ansprechpartner.
Auch für Händler wie Steffen Parchmann (l.) ist David Bojack in Freiberg immer Ansprechpartner. Bild: Mathias Herrmann
Alles im Griff auf dem Obermarkt: Auch bei Auftritten der Bergparade ist David Bojack (l.) - hier mit Heiko Götze - für die Sicherheit verantwortlich.
Alles im Griff auf dem Obermarkt: Auch bei Auftritten der Bergparade ist David Bojack (l.) - hier mit Heiko Götze - für die Sicherheit verantwortlich. Bild: Mathias Herrmann
Auch das Überprüfen der Sicherheitssperren gehört zu den Aufgaben von David Bojack (vorn).
Auch das Überprüfen der Sicherheitssperren gehört zu den Aufgaben von David Bojack (vorn). Bild: Mathias Herrmann
Auch für Händler wie Steffen Parchmann (l.) ist David Bojack in Freiberg immer Ansprechpartner.
Auch für Händler wie Steffen Parchmann (l.) ist David Bojack in Freiberg immer Ansprechpartner. Bild: Mathias Herrmann
Freiberg
Tausendsassa Bojack: Der Mann, der den Freiberger Christmarkt zusammenhält, hat jetzt Weihnachten
Von Mathias Herrmann
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

David Bojack ist seit 17 Jahren der Motor des Christmarktes. Während Besucher die Atmosphäre genießen, sorgt er dafür, dass alles reibungslos läuft.

Wenn der Freiberger Christmarkt endet, dann kann auch David Bojack und sein Team entspannen, bis die Vorbereitungen für das nächste Jahr beginnen. Seine Familie und er verbringen Weihnachten ganz klassisch. Am Nachmittag zu Heiligabend gehen sie auf den Friedhof, um den Verstorbenen zu gedenken.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
23.12.2025
4 min.
„Mein Ziel ist es, die Krankheit zu besiegen“: Wenn ein Arzt im Vogtland zum Patienten wird
Detlef Schlott aus Bad Elster: Eine Krebsdiagnose hat für den 57-Jährigen den Blick auf das Leben verändert.
Weihnachten ist die Zeit zum Innehalten und Nachdenken. Für Detlef Schlott aus Bad Elster kam diese Phase schon mitten im Hochsommer. Und mit einer Krebsdiagnose die Frage: Was ist wirklich wichtig?
Ronny Hager
23.12.2025
2 min.
Entlassener Chefarzt am Erzgebirgsklinikum: So ist der Stand der Ermittlungen
Rund um das Haus Annaberg des Erzgebirgsklinikums gab es zuletzt viele negative Schlagzeilen.
Rund ums Erzgebirgsklinikum hat es zuletzt viele negative Schlagzeilen gegeben. Gegen einen Mediziner stehen massive Vorwürfe im Raum. Hat er sich dazu geäußert?
Katrin Kablau
22.12.2025
1 min.
Warum der Freiberger Christmarkt schon vor dem Ende abgebaut wird
Der Abbau des Freiberger Christmarktes begann bereits am Montag.
Gäste staunten am Montag nicht schlecht: Der Freiberger Christmarkt wurde bereits teilweise abgebaut. Die Stadt nennt dafür einen handfesten Grund.
Heike Hubricht
09.12.2025
2 min.
Positive Halbzeitbilanz: Freiberger Christmarkt überzeugt mit Besucherrekorden und Vielfalt
Anja Fiedler und David Bojack vom Freiberger Rathaus sind mit dem Christmarkt zufrieden.
Kleinere Pannen können die Freude am Christmarkt nicht trüben. Eine telefonische Hotline hilft bei Fragen und vermissten Personen. Doch was passierte am Weihnachtsbaum nach Marktschluss?
Steffen Jankowski
26.12.2025
3 min.
Kollision beim Wenden: Wie sieht es mit der Haftung aus?
"Rumms" - ein Unfall ist im Stadtverkehr schnell passiert - der Streit über Haftung kann dagegen länger dauern und oft auch vor Gerichten landen.
Ein Auto wendet, ein anderes fährt vorbei. Es kommt zu einem Zusammenstoß. Doch wer haftet? Ein Gericht hat dazu eine eindeutige Entscheidung gefällt.
26.12.2025
4 min.
So schützen Sie Ihr Auto in der Silvesternacht
Feuer Frei: Wer sicher gehen will, dass sein Auto rund um Silvester und Neujahr völlig unversehrt bleibt, achtet beim Abstellort besser auf ein paar Dinge.
Raketen, Böller, Vandalismus: Rund um Silvester schlafen viele Autobesitzer unruhig – was können sie vorbeugend tun und bei welchen Schäden zahlt die Versicherung?
Peter Löschinger, dpa
Mehr Artikel