Tausendsassa Bojack: Der Mann, der den Freiberger Christmarkt zusammenhält, hat jetzt Weihnachten

David Bojack ist seit 17 Jahren der Motor des Christmarktes. Während Besucher die Atmosphäre genießen, sorgt er dafür, dass alles reibungslos läuft.

Wenn der Freiberger Christmarkt endet, dann kann auch David Bojack und sein Team entspannen, bis die Vorbereitungen für das nächste Jahr beginnen. Seine Familie und er verbringen Weihnachten ganz klassisch. Am Nachmittag zu Heiligabend gehen sie auf den Friedhof, um den Verstorbenen zu gedenken.