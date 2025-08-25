Technikfans aufgepasst: Feuerwehr Halsbrücke präsentiert neue Einsatzfahrzeuge

Freiberg
Die Freiwillige Feuerwehr Halsbrücke feiert am letzten Sonnabend im August ihr 145-jähriges Bestehen mit Vorführungen und Rettungstechnik zum Anfassen. Was wird geboten?
Die Freiwillige Feuerwehr Halsbrücke will mit Bürgerinnen und Bürgern ihr 145-jähriges Bestehen feiern. Am Tag der offenen Tür am 30. August gibt es die Gelegenheit, einen Blick hinter die Kulissen der ehrenamtlichen Arbeit zu werfen.
