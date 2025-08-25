Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Ein Tag der offenen Tür findet am 30. August am Gerätehaus in Halsbrücke statt.
Ein Tag der offenen Tür findet am 30. August am Gerätehaus in Halsbrücke statt. Bild: Mathias Herrmann
Ein Tag der offenen Tür findet am 30. August am Gerätehaus in Halsbrücke statt.
Ein Tag der offenen Tür findet am 30. August am Gerätehaus in Halsbrücke statt. Bild: Mathias Herrmann
Freiberg
Technikfans aufgepasst: Feuerwehr Halsbrücke präsentiert neue Einsatzfahrzeuge
Von Mathias Herrmann
Die Freiwillige Feuerwehr Halsbrücke feiert am letzten Sonnabend im August ihr 145-jähriges Bestehen mit Vorführungen und Rettungstechnik zum Anfassen. Was wird geboten?

Die Freiwillige Feuerwehr Halsbrücke will mit Bürgerinnen und Bürgern ihr 145-jähriges Bestehen feiern. Am Tag der offenen Tür am 30. August gibt es die Gelegenheit, einen Blick hinter die Kulissen der ehrenamtlichen Arbeit zu werfen.
