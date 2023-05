Test: Mit dem Deutschlandticket von Penig nach Rechenberg-Bienenmühle

Der öffentliche Nahverkehr ist am Montag weitestgehend lahmgelegt. Wer von der künftigen Kulturhauptstadt zur Silberstadt kommen möchte, muss Geduld und Lust am Reisen mitbringen. Für die Strecke, die mit dem Zug sonst knapp 40 Minuten dauert, brauchte unser Volontär gut drei Mal so lange. Ein Selbstversuch.