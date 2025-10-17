Tharandt: Herbstwanderung im Nationalen Geopark

Die Gästeführer Erzgebirge laden für Sonntag zu einer geführten Wanderung ein. Die Laubfärbung dürfte schöne Fotomotive liefern.

Die geführte Rundwanderung startet am Sonntag, 9.30 Uhr am Eingang zum Forstpark im Kurort Hartha. „Unsere Tour führt uns durch den Forstpark – Indian Sommer - über den Zeisiggrund, den Forst-botanischen Garten hinauf auf den Kienberg“, heißt es in einer Mitteilung des Vereins Gästeführer Erzgebirge. Weiter geht es auf dem Mauerhammer...