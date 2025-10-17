Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Die Gästeführer Erzgebirge laden für Sonntag zu einer Wanderung ein.
Die Gästeführer Erzgebirge laden für Sonntag zu einer Wanderung ein. Bild: Tourismusverband Erzgebirge/Archiv
Die Gästeführer Erzgebirge laden für Sonntag zu einer Wanderung ein.
Die Gästeführer Erzgebirge laden für Sonntag zu einer Wanderung ein. Bild: Tourismusverband Erzgebirge/Archiv
Freiberg
Tharandt: Herbstwanderung im Nationalen Geopark
Redakteur
Von Ingolf Rosendahl
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Gästeführer Erzgebirge laden für Sonntag zu einer geführten Wanderung ein. Die Laubfärbung dürfte schöne Fotomotive liefern.

Die geführte Rundwanderung startet am Sonntag, 9.30 Uhr am Eingang zum Forstpark im Kurort Hartha. „Unsere Tour führt uns durch den Forstpark – Indian Sommer - über den Zeisiggrund, den Forst-botanischen Garten hinauf auf den Kienberg“, heißt es in einer Mitteilung des Vereins Gästeführer Erzgebirge. Weiter geht es auf dem Mauerhammer...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
17:09 Uhr
2 min.
Geheimnisvolle Wanderung für Singles und Alleinreisende im Erzgebirge
Die Reste des Dorfs Königsmühle sind Ziel einer geführten Wanderung.
In Oberwiesenthal findet für Alleinstehende eine geführte Wanderung unter dem Motto „Lost Place Königsmühle“ statt. Im Anschluss gibt es eine Buchlesung, in der es um eine Kindheit in Königsmühle geht.
Holk Dohle
16.10.2025
4 min.
Erzgebirge: Notarzt und Tonmeister kämpft jetzt selbst gegen den Krebs
So kennen ihn die Schwarzenberger: Lutz Reinhold, der seit nunmehr zehn Jahren auf dem Weihnachtsmarkt für Musik und den guten Ton sorgt.
Lutz Reinhold wohnt und arbeitet im Zwickauer Raum und ist doch Wahl-Schwarzenberger. Seit Jahren sorgt er für Musik auf dem Weihnachtsmarkt. Jetzt ist der studierte Mediziner an Krebs erkrankt.
Beate Kindt-Matuschek
16:16 Uhr
8 min.
Ob Kraniche, Rotdrosseln oder Bergfinken: An Sachsens Himmel gibt es mehr als Krähen zu beobachten
Kraniche auf ihrem Zug nach Süden lassen sich jetzt auch in Mittel- und Westsachsen entdecken.
Ornithologin Silke Hartmann weiß genau, welche Zugvögel es jetzt in Mittel- und Westsachsen gibt, mit welchen Überraschungsgästen man im Garten rechnen kann und warum Krähen Bahnhöfe lieben.
Susanne Plecher
16.10.2025
4 min.
Besucher-Boom in Freizeitbad im Erzgebirge: Rekord könnte 2025 geknackt werden
Der bisherige Besucherrekord könnte 2025 im Freizeitbad Greifensteine geknackt werden.
Gut 210.300 Gäste kamen bis Ende September ins Freizeitbad Greifensteine. Das ist ein Anstieg um 46 Prozent. Nach dem Bau neuer Rutschen und Becken wird nun die nächste Investition vorbereitet.
Annett Honscha
03.09.2025
1 min.
Einladung zu Welterbe-Wanderungen durch Zuger Bergbaulandschaft
Zu Wanderungen durch Bergbaulandschaft können die Schuhe geschnürt werden. Symbolfoto:
Anmeldung für besondere Rundtouren im September und Oktober möglich und nötig
Uwe Rechtenbach
16:17 Uhr
2 min.
Kontra K entthront Taylor Swift
Der deutsche Rapper Kontra K (Maximilian Diehn) hat Taylor Swift von Platz eins in den Album-Charts vertreiben können. (Archivbild)
Rosenstolz-Sängerin Anna R ist posthum in den Charts, Kontra K gelingt sein neuntes Nummer-eins-Album und bei den Singles kann Taylor Swifts "Ophelia" die Spitzenposition verteidigen.
Mehr Artikel