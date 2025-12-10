Tipps für das dritte Adventswochenende in und um Freiberg: Orgeln, Bergaufzüge und Überraschungsmobil

Freiberg
Das Wochenende rund um den dritten Advent ist vollgepackt mit Veranstaltungen. Aus dem großen Angebot der Freiberger Region samt mobilem Weihnachtsmann haben wir ein paar Vorschläge herausgesucht.
Domkonzert: Musikalischer Höhepunkt des Adventswochenendes ist am Samstag ab 17 Uhr das „Weihnachtliche Orgelkonzert im Kerzenschein“ im Freiberger Dom. Domorganist Albrecht Koch bringt dabei adventliche und weihnachtliche Orgelmusik im mit Kerzen beleuchteten Gotteshaus zu Gehör. Er spielt unter anderem Bachs prachtvolle Toccata, Adagio und...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.