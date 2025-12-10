MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Mittelsachsen
  • |
  • Freiberg
  • |

  • Tipps für das dritte Adventswochenende in und um Freiberg: Orgeln, Bergaufzüge und Überraschungsmobil

In Rothenfurth kommt der Weihnachtsmann mit schwerem Gerät.
In Rothenfurth kommt der Weihnachtsmann mit schwerem Gerät. Bild: KB-pictures-world
Zum Adventskonzert im Kerzenschein erklingt die Silbermann-Orgel im Dom zu Freiberg.
Zum Adventskonzert im Kerzenschein erklingt die Silbermann-Orgel im Dom zu Freiberg. Bild: Detlev Müller/Dom
Am Wochenende ist Weihnachtsmarkt im erzgebirgischen Neuhausen.
Am Wochenende ist Weihnachtsmarkt im erzgebirgischen Neuhausen. Bild: Christof Heyden/Archiv
In Rothenfurth kommt der Weihnachtsmann mit schwerem Gerät.
In Rothenfurth kommt der Weihnachtsmann mit schwerem Gerät. Bild: KB-pictures-world
Zum Adventskonzert im Kerzenschein erklingt die Silbermann-Orgel im Dom zu Freiberg.
Zum Adventskonzert im Kerzenschein erklingt die Silbermann-Orgel im Dom zu Freiberg. Bild: Detlev Müller/Dom
Am Wochenende ist Weihnachtsmarkt im erzgebirgischen Neuhausen.
Am Wochenende ist Weihnachtsmarkt im erzgebirgischen Neuhausen. Bild: Christof Heyden/Archiv
Freiberg
Tipps für das dritte Adventswochenende in und um Freiberg: Orgeln, Bergaufzüge und Überraschungsmobil
Redakteur
Von Wieland Josch
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Das Wochenende rund um den dritten Advent ist vollgepackt mit Veranstaltungen. Aus dem großen Angebot der Freiberger Region samt mobilem Weihnachtsmann haben wir ein paar Vorschläge herausgesucht.

Domkonzert: Musikalischer Höhepunkt des Adventswochenendes ist am Samstag ab 17 Uhr das „Weihnachtliche Orgelkonzert im Kerzenschein“ im Freiberger Dom. Domorganist Albrecht Koch bringt dabei adventliche und weihnachtliche Orgelmusik im mit Kerzen beleuchteten Gotteshaus zu Gehör. Er spielt unter anderem Bachs prachtvolle Toccata, Adagio und...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
10.12.2025
3 min.
Stefanie Hertels „Family Christmas“ in Freiberg: So feiert die Sängerin Weihnachten
Stefanie Hertel lädt mit ihrer Familie, Mann und Tochter, in die Nikolaikirche in Freiberg ein.
Kurz vor Weihnachten kommt Sängerin Stefanie Hertel in die Nikolaikirche Freiberg. Gemeinsam mit ihrem Mann und ihrer Tochter lädt zum besinnlichen Abend ein mit Musik und Geschichten.
Mathias Herrmann
26.11.2025
3 min.
Erster Advent in Freiberg und Umgebung: Das sind die Highlights
Der Weihnachtsmarkt in Sayda im Erzgebirge startet am Samstag.
An diesem Wochenende tauchen reichlich Glühweinbuden, Blasorchester und Pyramiden in den Orten um Freiberg auf. Ein Überblick.
Johanna Klix
09.12.2025
3 min.
Rund 165.000 Euro offene Rechnungen: Zahnärztin aus dem Vogtland wegen Betruges und Insolvenzverschleppung verurteilt
Laut dem Gericht wurde der Insolvenzantrag viel zu spät gestellt.
Monatelang waren Dentallabore nicht bezahlt worden. Als die Zahnärztin die Insolvenz ihrer Firma anmeldete, war es zu spät. Jetzt musste sie sich vor dem Chemnitzer Amtsgericht erklären.
Thomas Mehlhorn
09:47 Uhr
2 min.
Kia schickt den Stonic gegen T-Roc & Co. ins Rennen
Kia erweitert sein SUV-Angebot und bringt mit dem neuen Kia Stonic einen kantigen Begleiter für Familie und Freizeit auf den Markt.
Bislang gab es ihn nur in großen Exportmärkten wie den USA oder Indien. Doch wenn Kia 2026 die zweite Stonic-Generation bringt, kommt der auch zu uns und zielt auf Autos wie VW T-Roc oder Ford Puma.
03.12.2025
3 min.
Adventsfieber und Lichterglanz: Stollenmarkt in Brand-Erbisdorf, Bergparade in Freiberg
Mit der Mini-Bergparade beginnt am 5. Dezember der Stollenmarkt in Brand-Erbisdorf.
Bergparade für kleine und große Bergmänner, Riesenstollen und Eislaufen: Brand-Erbisdorf, Freiberg und Siebenlehn haben am zweiten Adventswochenende allerhand zu bieten.
Julia Czaja
09:44 Uhr
1 min.
Pitbull und Lily Allen kommen zum Lollapalooza-Festival 2026
Dieses Jahr spielte Justin Timberlake auf dem Lollapalooza-Festival (Archivbild).
Das Lollapalooza lockt im kommenden Jahr mit Stars aus aller Welt. Wer jetzt schon zugesagt hat und ab wann es Tickets gibt.
Mehr Artikel