Tipps für das dritte Adventswochenende in und um Freiberg: Orgeln, Bergaufzüge und Überraschungsmobil

Das Wochenende rund um den dritten Advent ist vollgepackt mit Veranstaltungen. Aus dem großen Angebot der Freiberger Region samt mobilem Weihnachtsmann haben wir ein paar Vorschläge herausgesucht.

Domkonzert: Musikalischer Höhepunkt des Adventswochenendes ist am Samstag ab 17 Uhr das „Weihnachtliche Orgelkonzert im Kerzenschein“ im Freiberger Dom. Domorganist Albrecht Koch bringt dabei adventliche und weihnachtliche Orgelmusik im mit Kerzen beleuchteten Gotteshaus zu Gehör. Er spielt unter anderem Bachs prachtvolle Toccata, Adagio und... Domkonzert: Musikalischer Höhepunkt des Adventswochenendes ist am Samstag ab 17 Uhr das „Weihnachtliche Orgelkonzert im Kerzenschein“ im Freiberger Dom. Domorganist Albrecht Koch bringt dabei adventliche und weihnachtliche Orgelmusik im mit Kerzen beleuchteten Gotteshaus zu Gehör. Er spielt unter anderem Bachs prachtvolle Toccata, Adagio und...