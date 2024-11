Tipps für den Advent in Freiberg: Was ist neu auf dem Christmarkt in der Silberstadt?

Original bergmännisch im Erzgebirge, so lautet seit Jahren das Motto für den Freiberger Christmarkt. Auch bei der 33. Auflage bleibt man dieser Linie treu. Doch es gibt wieder ein paar Neuerungen.

Zur Eröffnung des 33. Freiberger Christmarktes am Dienstag ist alles wie sonst: Um 15 Uhr setzt sich der Märchenzug mit den Kindern der Silberstadt vom Schlossplatz aus in Bewegung, zieht zum Obermarkt, wo der Christbaum erleuchtet und die Weihnachtspyramide angeschoben wird. Solche Traditionen gehören zum Advent in der Silberstadt einfach...