Totalschaden nach Überschlag in Halsbrücke: Autofahrer schwer verletzt

Die Polizei ermittelt nach einem Unfall auf der Bundesstraße 173.

Halsbrücke.

Im Krankenhaus endete für einen Ford-Fahrer die Tour auf der B 173 in Halsbrücke. Wie die Polizeidirektion Chemnitz am Wochenende mitteilte, war der 24-Jährige am Freitagnachmittag gegen 16.40 Uhr auf der Mohorner Straße aus Richtung Hetzdorf in Richtung Niederschöna unterwegs. Auf der Ehrlichter Straße kam der Wagen aus bisher ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab, stieß gegen einen Baum und ein Hinweisschild einer Firma, bevor er sich überschlug. Der Fahrer wurde schwer verletzt. Am Pkw entstand Totalschaden in Höhe von 10.000 Euro. Den Sachschaden am Fahrbahnbankett, am Baum und am Hinweisschild beziffert die Polizei mit insgesamt 1000 Euro. Die Polizei ermittelt zum Unfallhergang. (grit)