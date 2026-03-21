Tradition trifft Zukunft: 61 neue Gesellen im Brauhof Freiberg freigesprochen

Freiberg
Die Kreishandwerkerschaft Mittelsachsen sprach im Brauhof Freiberg junge Handwerker frei. Damit lassen die Frauen und Männer ihre Lehrzeit hinter sich und beginnen als Gesellen in ihren Betrieben.
Die Freisprechung markiert einen Meilenstein im Berufsleben eines Handwerkers. Die Kreishandwerkerschaft Mittelsachsen hat im Brauhofs Freiberg 61 Auszubildende in den Gesellenstand gehoben. Damit lassen die jungen Fachkräfte ihre Lehrzeit hinter sich mit einer aussichtsreichen Zukunft. „Die Zeiten für Handwerksbetriebe haben sich...
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