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Dachdeckermeister Maik Schramm (links) ist stolz auf David Mühl. Der 23-Jährige verstärkt als Geselle den Freiberger Handwerksbetrieb.
Dachdeckermeister Maik Schramm (links) ist stolz auf David Mühl. Der 23-Jährige verstärkt als Geselle den Freiberger Handwerksbetrieb. Foto: Mathias Herrmann
Martin Franiel ist Land- und Baumaschinenmechatroniker in Ostrau.
Martin Franiel ist Land- und Baumaschinenmechatroniker in Ostrau. Foto: Mathias Herrmann
Kosmetikerin Lilly Malecha gehört zu den Jahrgangsbesten in Mittelsachsen.
Kosmetikerin Lilly Malecha gehört zu den Jahrgangsbesten in Mittelsachsen. Foto: Mathias Herrmann
Dachdeckermeister Maik Schramm (links) ist stolz auf David Mühl. Der 23-Jährige verstärkt als Geselle den Freiberger Handwerksbetrieb.
Dachdeckermeister Maik Schramm (links) ist stolz auf David Mühl. Der 23-Jährige verstärkt als Geselle den Freiberger Handwerksbetrieb. Foto: Mathias Herrmann
Martin Franiel ist Land- und Baumaschinenmechatroniker in Ostrau.
Martin Franiel ist Land- und Baumaschinenmechatroniker in Ostrau. Foto: Mathias Herrmann
Kosmetikerin Lilly Malecha gehört zu den Jahrgangsbesten in Mittelsachsen.
Kosmetikerin Lilly Malecha gehört zu den Jahrgangsbesten in Mittelsachsen. Foto: Mathias Herrmann
Freiberg
Tradition trifft Zukunft: 61 neue Gesellen im Brauhof Freiberg freigesprochen
Von Mathias Herrmann
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Die Kreishandwerkerschaft Mittelsachsen sprach im Brauhof Freiberg junge Handwerker frei. Damit lassen die Frauen und Männer ihre Lehrzeit hinter sich und beginnen als Gesellen in ihren Betrieben.

Die Freisprechung markiert einen Meilenstein im Berufsleben eines Handwerkers. Die Kreishandwerkerschaft Mittelsachsen hat im Brauhofs Freiberg 61 Auszubildende in den Gesellenstand gehoben. Damit lassen die jungen Fachkräfte ihre Lehrzeit hinter sich mit einer aussichtsreichen Zukunft. „Die Zeiten für Handwerksbetriebe haben sich...
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