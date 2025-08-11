Traktordiebe schlagen in Niederschöna zu

Freiberg
Vermutlich in der Nacht zum Montag brachen sie auf einen Firmengelände an der Falkenberger Straße ein. Der Schaden ist immens.
Mutmaßlich in der Nacht zum Montag ist im Halsbrücker Ortsteil Niederschöna ein Traktor gestohlen worden. Wie die Polizeidirektion Chemnitz informierte, hatten unbekannte Täter ein Zaunfeld zum Gelände einer Firma an der Falkenberger Straße abgeschraubt, um sich Zutritt zu verschaffen. Anschließend stahlen sie einen blauen Traktor der Marke...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.