Transport der Riesenflügel für Windkraftanlagen durch Freiberg verschoben - wann soll er nun rollen?

Für die Nacht zum Montag waren Schwerlasttransporte genehmigt worden, die Elemente für Windkraftanlagen nach Kleinschirma transportieren sollten. Doch am Verladeplatz tat sich nichts.

Unvorstellbar, wie ein 80 Meter langer Flügel einer Windkraftanlage durch Freiberg und Kleinschirma gezirkelt werden soll. Die Transportgenehmigung der Windkraftanlagenelemente für die Nacht vom Sonntag zum Montag wurde am Freitagmittag durch das Landratsamt Mittelsachsen erteilt. Die Teile lagern an einem Verladeplatz in der Nähe der...