Transporter-Fahrer drängt Moped zwischen Mittelsaida und Großwaltersdorf von der Straße

Der Transporter-Fahrer fuhr nach dem Unfall einfach weiter. Die Polizei sucht Zeugen, vor allem einen Lkw-Fahrer, der vom Transporter überholt worden ist.

Mittelsaida.

Die Polizei sucht Zeugen eines Unfalls, bei dem am Dienstagmorgen gegen 6.45 Uhr ein Kradfahrer verletzt worden ist. Was war passiert? Der Kradfahrer und ein Transporter-Fahrer waren auf der S 207 von Mittelsaida in Richtung Großwaltersdorf unterwegs. Beide fuhren hinter einem Lkw. Etwa einen Kilometer nach dem Ortsausgang beabsichtigte der Kradfahrer, den Transporter und den Lkw zu überholen. Als er sich auf Höhe des Transporters befand, scherte dieser aus, ohne auf den Kradfahrer zu achten, und überholte den Lkw. Der Kradfahrer wich aus und stürzte in den Straßengraben. Bei dem Transporter, der weiterfuhr, soll es sich um ein weißes Fahrzeug mit Pritsche handeln. Die Polizei sucht Zeugen und bittet den Lkw-Fahrer, sich zu melden. (fp) Telefon: 037322 15100