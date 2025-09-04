Trauer beim Freiberger Stadtgebläse: Spiritus rector Olaf Schulze verstorben

Er gehörte seit vielen Jahren fest zum Freiberger Stadtgebläse. Nun ist Olaf Schulze für immer gegangen. Seine Musiker-Kollegen widmen ihm einen Nachruf.

Das Freiberger Stadtgebläse trägt Trauer. „Kurz vor seinem 63. Geburtstag musste der langjährige Chef und spiritus rektor Olaf Schulze seine Familie und das Freiberger Stadtgebläse nach einem langen Kampf gegen eine fürchterliche Krankheit für immer verlassen“, schreiben die Mitglieder. Olaf Schulze ist am 30. August verstorben. „Unser... Das Freiberger Stadtgebläse trägt Trauer. „Kurz vor seinem 63. Geburtstag musste der langjährige Chef und spiritus rektor Olaf Schulze seine Familie und das Freiberger Stadtgebläse nach einem langen Kampf gegen eine fürchterliche Krankheit für immer verlassen“, schreiben die Mitglieder. Olaf Schulze ist am 30. August verstorben. „Unser...