Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Olaf Schulze vom Freiberger Stadtgebläse ist Ende August verstorben.
Olaf Schulze vom Freiberger Stadtgebläse ist Ende August verstorben. Bild: Wieland Josch/Archiv
Olaf Schulze vom Freiberger Stadtgebläse ist Ende August verstorben.
Olaf Schulze vom Freiberger Stadtgebläse ist Ende August verstorben. Bild: Wieland Josch/Archiv
Freiberg
Trauer beim Freiberger Stadtgebläse: Spiritus rector Olaf Schulze verstorben
Redakteur
Von Wieland Josch
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Er gehörte seit vielen Jahren fest zum Freiberger Stadtgebläse. Nun ist Olaf Schulze für immer gegangen. Seine Musiker-Kollegen widmen ihm einen Nachruf.

Das Freiberger Stadtgebläse trägt Trauer. „Kurz vor seinem 63. Geburtstag musste der langjährige Chef und spiritus rektor Olaf Schulze seine Familie und das Freiberger Stadtgebläse nach einem langen Kampf gegen eine fürchterliche Krankheit für immer verlassen“, schreiben die Mitglieder. Olaf Schulze ist am 30. August verstorben. „Unser...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
17:40 Uhr
4 min.
"Toller Moment": Verstappens Coup in der Ferrari-Heimat
Er hat es wieder mal allen gezeigt.
Der Weltmeister zeigt all seine Klasse. Max Verstappen rast auf die Pole in Italien. Damit war nicht zu rechnen. Die Aussichten fürs Rennen: Im Red-Bull-Lager herrscht Zuversicht.
Jens Marx, dpa
17:47 Uhr
2 min.
Hunderte bei Christopher Street Day in Freiberg und Zittau
Unter dem Motto "Vielfalt verteidigen! Glitzer gegen Hass!" haben rund 500 Menschen in Freiberg den zweiten Christopher Street Day der Stadt gefeiert.
Beim CSD in Freiberg feierten rund 500 Menschen. Eine Gegendemo hatte 90 Teilnehmer. Die Polizei leitete Ermittlungen wegen verfassungswidriger Kennzeichen ein. In Zittau feierten rund 460 Menschen.
29.08.2025
3 min.
Tschüss, Heidi! Ein persönlicher Nachruf auf eine echte Freibergerin
Die Freiberger Stadträtin Heidi Hinkel ist verstorben.
Heidi Hinkel ist am Mittwoch verstorben. Jahrzehntelang prägte sie die Stadtgesellschaft mit. Und lange war auch die Bekanntschaft, die Wieland Josch, Reporter der „Freien Presse“, mit ihr pflegte.
Wieland Josch
15:00 Uhr
3 min.
Nachruf des Freiberger Karnevalklubs: „Heidi bleibt unvergessen“
Auch der Freiberger Stadtrat gedachte Heidi Hinkel.
Der Freiberger Karnevalklub nimmt Abschied von einem seiner Gründungsmitglieder und einem Stück Seele des Vereins. In bewegenden Worten gedenken die Mitglieder ihres Urgesteins Heidi Hinkel.
Wieland Josch
05.09.2025
2 min.
„Habe einfach richtig Scheiße gebaut“: Betriebsratschef von VW Sachsen tritt zurück
Leitet seit gut zweieinhalb Jahren die Arbeitnehmervertretung bei VW Sachsen: Uwe Kunstmann.
Uwe Kunstmann legt seine Ämter bei VW Sachsen und im Werk in Zwickau nieder. In einem Brief an die Belegschaft spricht er von schweren persönlichen Fehlern. Dazu ermittelt auch die Polizei.
Jan-Dirk Franke
05.09.2025
2 min.
Chemnitz: Wichtige Verbindung zur A 72 für eine Woche dicht
Die Kalkstraße wird wegen letzter Prüfarbeiten an der Brücke gesperrt.
Die Kalkstraße ist von Montag bis Freitag voll gesperrt. Der Grund sind Prüfungen an der Brücke des Premiumradwegs und eine Fahrbahnsanierung.
Erik Anke
Mehr Artikel