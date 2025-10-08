TU Bergakademie: Drei Prorektoren komplettieren neues Leitungsteam

Freiberg
Die Spitze der Universität hat sich mit der Wahl im Senat für die kommenden fünf Jahre neu aufgestellt.
Die TU Bergakademie Freiberg hat drei neue Prorektoren. Der Senat wählte sie am Dienstag auf Vorschlag der Rektorin, Professorin Jutta Emes, in ihre Ämter, wie die TU mitteilte. Sie komplettieren damit das Leitungsteam der Universität.
