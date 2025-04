Tulpenmeer zum Selbstpflücken an der B 101 bei Freiberg

Am Autobahnzubringer bei Freiberg blüht ein Tulpenfeld in voller Pracht. Die Organisatoren schreiben: „Nur bezahlte Blumen bringen Freunde“.

Ein farbenfrohes Blumenmeer leuchtet derzeit an der Bundesstraße 101 von Freiberg in Richtung Großschirma. Gleich nehmen dem Autobahnzubringer hat in Höhe des Freiberger Brauhauses auch in diesem Jahr wieder ein Tulpenfeld zum Selberpflücken geöffnet.