Junge Menschen protestieren in Freiberg dagegen, dass der OB-Kandidat der AfD zu einer Diskussion in die Uni eingeladen worden ist.
Junge Menschen protestieren in Freiberg dagegen, dass der OB-Kandidat der AfD zu einer Diskussion in die Uni eingeladen worden ist. Bild: Cornelia Schönberg
Freiberg
Tumult im Hörsaal: Protestaktion bei OB-Wahldebatte an der TU Freiberg
Von Cornelia Schönberg
Die Diskussion mit den vier Freiberger OB-Aspiranten sollte gerade beginnen, da forderten mehrere junge Menschen mit Transparenten den Ausschluss des AfD-Kandidaten. Es kam zu Handgreiflichkeiten.

Der Tumult im Hörsaal dauerte keine fünf Minuten: Am Mittwoch hatte die TU Bergakademie Freiberg die vier OB-Kandidaten in die Reihe „Was bedeutet (uns) Demokratie?“ eingeladen, um Angebote für Studierende zu diskutieren.
