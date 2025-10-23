Tumult im Hörsaal: Protestaktion bei OB-Wahldebatte an der TU Freiberg

Freiberg
Die Diskussion mit den vier Freiberger OB-Aspiranten sollte gerade beginnen, da forderten mehrere junge Menschen mit Transparenten den Ausschluss des AfD-Kandidaten. Es kam zu Handgreiflichkeiten.
Der Tumult im Hörsaal dauerte keine fünf Minuten: Am Mittwoch hatte die TU Bergakademie Freiberg die vier OB-Kandidaten in die Reihe „Was bedeutet (uns) Demokratie?“ eingeladen, um Angebote für Studierende zu diskutieren.
