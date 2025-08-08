Überholmanöver in Großschirma missglückt: 20.000 Euro Schaden

Ein VW hatte einen Lkw gestreift und war noch mit einem entgegenkommenden Lkw kollidiert.

Großschirma.

Mit 20.000 Euro Sachschaden endete ein Überholmanöver in Großschirma. Der 75-jährige Fahrer eines Pkw VW befuhr am Donnerstagvormittag die B 101 aus Richtung Großvoigtsberg in Richtung Großschirma, teilte die Polizeidirektion Chemnitz mit. Ungefähr 500 Meter nach dem Ortsausgang Großvoigtsberg überholte der 75-Jährige mit seinem Auto einen vorausfahrenden, bisher unbekannten Lkw. Dabei touchierte der VW den Lkw, informierte die Polizei weiter. Anschließend kollidierte der VW noch mit einem entgegenkommenden Lkw MAN (Fahrer: 57). Verletzt wurde bei dem Unfall glücklicherweise niemand. Am VW und dem Lkw MAN entstand jedoch Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 20.000 Euro, so die Polizei abschließend. (fp)