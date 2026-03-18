Überlandverbindung von Chemnitz über Freiberg nach Dresden: Monatelange Vollsperrung

Freiberg
Die B 173 wird für mehrere Monate zwischen Naundorf und Niederschöna nicht befahrbar sein. Grund dafür sind umfangreiche Straßenbauarbeiten.
Die B 173 wird kommenden Monat nicht nur bei Oederan für den Verkehr gesperrt. Am 7. April beginnen außerdem die Arbeiten zur Erneuerung der Fahrbahn auf der B 173 zwischen Naundorf und Niederschöna. Das teilt das Landesamt für Straßenbau und Verkehr (Lasuv) am Mittwoch mit. Auf rund 2,8 Kilometern soll unter anderem die Straße erneuert...
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