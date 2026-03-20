Vollsperrung der B 173 zwischen Freiberg und Dresden: Auch der Weg nach Chemnitz ist zu

Autofahrer auf der B 173 müssen sich auf Behinderungen einstellen. Zwischen Naundorf und Niederschöna startet die Straßensanierung. Und es ist nicht die einzige Sperrung.

Das war keine gute Nachricht für Autofahrer, die zwischen Chemnitz, Freiberg und Dresden auf der B 173 unterwegs sind: Ab 7. April wird mit den Arbeiten zur Erneuerung der Fahrbahn zwischen Naundorf und Niederschöna begonnen. Auf 2,8 Kilometern zwischen den Ortschaften soll die Straße erneuert sowie ein Regenwasserkanal und eine Querungshilfe...