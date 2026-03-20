MENÜ
Osterabo
ZEITUNG
Die Strecke zwischen Naundorf und Niederschöna wird für mehrere Monate gesperrt.
Die Strecke zwischen Naundorf und Niederschöna wird für mehrere Monate gesperrt. Foto: Wieland Josch
Die Strecke zwischen Naundorf und Niederschöna wird für mehrere Monate gesperrt.
Die Strecke zwischen Naundorf und Niederschöna wird für mehrere Monate gesperrt. Foto: Wieland Josch
Freiberg
Vollsperrung der B 173 zwischen Freiberg und Dresden: Auch der Weg nach Chemnitz ist zu
Redakteur
Von Wieland Josch
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Autofahrer auf der B 173 müssen sich auf Behinderungen einstellen. Zwischen Naundorf und Niederschöna startet die Straßensanierung. Und es ist nicht die einzige Sperrung.

Das war keine gute Nachricht für Autofahrer, die zwischen Chemnitz, Freiberg und Dresden auf der B 173 unterwegs sind: Ab 7. April wird mit den Arbeiten zur Erneuerung der Fahrbahn zwischen Naundorf und Niederschöna begonnen. Auf 2,8 Kilometern zwischen den Ortschaften soll die Straße erneuert sowie ein Regenwasserkanal und eine Querungshilfe...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
13:23 Uhr
6 min.
Mutter stillt Kinder fast zu Tode
Die Eltern stehen wegen Misshandlung von Schutzbefohlenen vor Gericht. Ihre Kinder sind heute schwerbehindert. Der Vater sagt: „Die Schuld liegt klar bei uns. Ich kann nicht in Worte fassen, was passiert ist.“
Eine junge Mutter aus Westsachsen ernährt sich vegan. Ihre Zwillinge bekommen 13 Monate lang nur Muttermilch, bis sie nur noch Haut und Knochen sind. Mit ihrem Weltbild und ihrem Glauben an einen angeblichen Wunderheiler bringen die Eltern ihre Söhne fast um.
Manuela Müller
19.03.2026
7 min.
„Viel Geld ist viel Arbeit“ - Was passiert, wenn man im Lotto gewinnt?
Kerstin Waschke von Sachsenlotto berät Lottogewinner in der Glüxlounge.
Wenn man im Lotto gewinnt, bekommt man keinen Blumenstrauß und einen Koffer voller Bargeld. Man bekommt eine Quittung. Und dann? Tipps aus der Glüxlounge, was Lottogewinner vermeiden sollten.
Johanna Eisner
17:30 Uhr
3 min.
Nach 31 Jahren auf dem Bau und schwerer Krankheit: Klingenthaler findet neue Chance im Ordnungsamt
Müllprobleme, Parksünder, Spielplatzsauberkeit: Das sind die Themen, um die sich Jan Müller als Gemeindevollzugsbediensteter in Klingenthal kümmert.
Jan Müller ist seit Herbst Gemeindevollzugsbediensteter in Klingenthal - und in diesem Beruf oft mit Bürgern in Kontakt. Wer ist der Mann, der sich jetzt in Klingenthal um Ordnung kümmert?
Tino Beyer
19.03.2026
2 min.
Überlandverbindung von Chemnitz über Freiberg nach Dresden: Monatelange Vollsperrung
Die B 173 zwischen Niederschöna und Naundorf wird für mehrere Monate voll gesperrt.
Die B 173 wird für mehrere Monate zwischen Naundorf und Niederschöna nicht befahrbar sein. Grund dafür sind umfangreiche Straßenbauarbeiten.
Wieland Josch
17:30 Uhr
2 min.
Werden bald Weltraum-Satelliten in Südwestsachsen hergestellt?
Die Landratsämter aus Südwestsachsen bewerben sich um die Produktion von Satelliten.
Laut Medienberichten verhandelt die Landesregierung derzeit mit einem Satellitenhersteller über die Produktion in Sachsen. Das hat auch in Westsachsen und dem Vogtland starkes Interesse geweckt.
Jim Kerzig
16.03.2026
3 min.
Diese Holperpisten zwischen Freiberg und Erzgebirge werden jetzt gebaut
Beim Ausbau der B 101 in Mittelsaida wird auch der Trinkwasserschutz eine Rolle spielen. Bürgermeister Dirk Müller rechnet mit einem Baubeginn im April.
Eine der schlechtesten Bundesstraßen in Mittelsachsen soll nun saniert werden: An der B 101 in Mittelsaida sollen im April die Arbeiten beginnen. Der Freistaat hat weitere lange geplante Projekte auf der Agenda für 2026.
Jan Leißner
Mehr Artikel