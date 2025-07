Überraschendes Public Viewing in Freiberg: EM-Halbfinale live im Schloss

Frauenfußball, so scheint es, steht in Mittelsachsen im Abseits. Zumindest was das gemeinsame Mitfiebern mit der deutschen Nationalelf betrifft. Doch jetzt zeigen die Veranstalter der Freiberger Sommernächte auf den Elfmeterpunkt.

Damit hat in Mittelsachsens wohl keiner mehr gerechnet: Am Mittwochabend wird das Halbfinale der Europameisterschaft live auf der LED-Großbildleinwand im Hof von Schloss Freudenstein in Freiberg übertragen. Wenn die deutsche Fußball-Frauen-Nationalmannschaft gegen die Weltmeisterinnen aus Spanien ab 21 Uhr, Einlass ab 20 Uhr, antritt, können... Damit hat in Mittelsachsens wohl keiner mehr gerechnet: Am Mittwochabend wird das Halbfinale der Europameisterschaft live auf der LED-Großbildleinwand im Hof von Schloss Freudenstein in Freiberg übertragen. Wenn die deutsche Fußball-Frauen-Nationalmannschaft gegen die Weltmeisterinnen aus Spanien ab 21 Uhr, Einlass ab 20 Uhr, antritt, können...