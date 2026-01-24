Umbesetzung im Stadtrat von Großschirma: Bürgermeister verpflichtet neues Mitglied

Das Ausscheiden einer langjährigen Stadträtin machte eine Neusortierung des Gremiums notwendig.

Im Stadtrat von Großschirma hat es eine Umbesetzung gegeben. Nach langer Mitgliedschaft war Stadträtin Susan Ralle (Lebenswerte Stadt) aus persönlichen Gründen vorzeitig von ihrem Amt zurückgetreten. Die aktuelle Legislatur läuft noch bis 2029. Für sie rückte nun Sören Rölke, der ebenfalls zur Wählervereinigung Lebenswerte Stadt...