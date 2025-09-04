Umfrage: Was wünschen Sie sich vom nächsten Freiberger Oberbürgermeister?

Freiberg
Die fünf Kandidaten stellen sich am 11. September der „Freie Presse“-Wahldebatte. Zuvor können Sie uns ihre Fragen und Wünsche mitteilen.
Nur noch wenige Tage: Dann treffen sich die fünf Kandidaten für das Oberbürgermeister-Amt in Freiberg zu unserer „Freie Presse“-Wahldebatte. Am 11. September stellen sie sich ab 18 Uhr den Fragen unserer Redaktion – und Ihren!
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.