Zur Debatte für die Freiberger Oberbürgermeisterwahl können Sie Ihre Frage stellen.
Zur Debatte für die Freiberger Oberbürgermeisterwahl können Sie Ihre Frage stellen.
Freiberg
Umfrage: Was wünschen Sie sich vom nächsten Freiberger Oberbürgermeister?
Redakteur
Von Johanna Klix
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die fünf Kandidaten stellen sich am 11. September der „Freie Presse“-Wahldebatte. Zuvor können Sie uns ihre Fragen und Wünsche mitteilen.

Nur noch wenige Tage: Dann treffen sich die fünf Kandidaten für das Oberbürgermeister-Amt in Freiberg zu unserer „Freie Presse“-Wahldebatte. Am 11. September stellen sie sich ab 18 Uhr den Fragen unserer Redaktion – und Ihren!
