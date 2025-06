Unerwartet 1,0: Wie es für zwei Abiturientinnen aus Freiberg jetzt weitergeht

Zwei Schülerinnen vom Gymnasium „Geschwister Scholl“ in Freiberg haben es geschafft: das Abitur mit 1,0. Das Lernen ist für die beiden aber nicht zu Ende - jetzt wartet ein anspruchsvolles Studium.

Das Abitur, das Ende der Schulzeit, das „Ziel“ sozusagen - aber was kommt danach? Hanna Fritz und Dania Al-Mukhtar aus Freiberg stehen mit einem Abiturschnitt von 1,0 alle Türen offen. Die Abiturientinnen haben ihre Prüfungen am Schollgymnasium in Freiberg mit Bestleistungen abgeschlossen. Für die Zukunft haben sie schon feste Pläne.