Unfall auf der B 101 in Brand-Erbisdorf: VW-Fahrer fährt bei Rot

Freiberg
Am Abzweig nach Langenau sind am Freitag zwei Pkw zusammengestoßen.
Am Freitagmittag ist es auf der Bundestraße 101 in Brand-Erbisdorf zu einem Unfall gekommen. Wie die Polizeidirektion Chemnitz berichtet, kam ein 82-jähriger Fahrer eines Pkw von Süden, aus Richtung Großhartmannsdorf. An der Tankstelle bog er an der Ampelkreuzung nach links in Richtung Langenau ab. Offenbar überfuhr er dabei eine rote Ampel...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.