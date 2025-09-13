Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
In Brand-Erbisdorf ist es zu einer Kollision gekommen.
In Brand-Erbisdorf ist es zu einer Kollision gekommen.
Freiberg
Unfall auf der B 101 in Brand-Erbisdorf: VW-Fahrer fährt bei Rot
Redakteur
Von Eva-Maria Hommel
Am Abzweig nach Langenau sind am Freitag zwei Pkw zusammengestoßen.

Am Freitagmittag ist es auf der Bundestraße 101 in Brand-Erbisdorf zu einem Unfall gekommen. Wie die Polizeidirektion Chemnitz berichtet, kam ein 82-jähriger Fahrer eines Pkw von Süden, aus Richtung Großhartmannsdorf. An der Tankstelle bog er an der Ampelkreuzung nach links in Richtung Langenau ab. Offenbar überfuhr er dabei eine rote Ampel...
