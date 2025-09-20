Unfall auf der B 101 in Großhartmannsdorf: Fahrer leicht verletzt

Freiberg
Ein Verkehrsunfall ereignete sich am Freitagnachmittag auf der B 101 in Großhartmannsdorf. Polizei, Rettungsdienst und Feuerwehr waren im Einsatz.
Ein Verkehrsunfall hat sich am Freitag gegen 15.30 Uhr auf der B 101 in Großhartmannsdorf ereignet. Das bestätigte der Diensthabende der Polizeidirektion Chemnitz am Samstag auf Nachfrage von „Freie Presse“. Demnach war ein 37-jähriger Skodafahrer auf der Hauptstraße (B 101) in Richtung Mittelsaida unterwegs. Als er verkehrsbedingt bremsen...
