Ein Unfall ereignete sich am Freitagnachmittag auf der B 101 in Großhartmannsdof.
Ein Unfall ereignete sich am Freitagnachmittag auf der B 101 in Großhartmannsdof.
Freiberg
Unfall auf der B 101 in Großhartmannsdorf: Fahrer leicht verletzt
Redakteur
Von Heike Hubricht
Ein Verkehrsunfall ereignete sich am Freitagnachmittag auf der B 101 in Großhartmannsdorf. Polizei, Rettungsdienst und Feuerwehr waren im Einsatz.

Ein Verkehrsunfall hat sich am Freitag gegen 15.30 Uhr auf der B 101 in Großhartmannsdorf ereignet. Das bestätigte der Diensthabende der Polizeidirektion Chemnitz am Samstag auf Nachfrage von „Freie Presse“. Demnach war ein 37-jähriger Skodafahrer auf der Hauptstraße (B 101) in Richtung Mittelsaida unterwegs. Als er verkehrsbedingt bremsen...
21:15 Uhr
4 min.
Neue Richterwahl steht im Bundestag an: Klappt es jetzt?
Drei neue Richterinnen und Richter für das Bundesverfassungsgericht soll der Bundestag am Donnerstag bestimmen. Der erste Anlauf dazu war vor der Sommerpause schiefgegangen.
Im zweiten Anlauf will die schwarz-rote Koalition drei neue Richterinnen und Richter für das Bundesverfassungsgericht benennen. Die Mehrheitsverhältnisse sind schwierig.
Rebekka Wiese
21:07 Uhr
4 min.
Frankreich streitet über Steuer für Superreiche
Als neuer französischer Premier soll Sebastien Lecornu sparen, aber zugleich gesellschaftliche Konflikte befrieden.
Ein Ökonom hat eine große Debatte über soziale Gerechtigkeit und mehr Abgaben für Multimillionäre ausgelöst – sie setzt den Premier unter Druck.
Birgit Holzer
21.09.2025
2 min.
16. Erzgebirgskrimi „Stille Mitte“: Warum Kommissar Winkler in Aue ermittelt
Kommissar Winkler (Kai Scheve, hier mit Teresa Weißbach), ermittelt wieder.
Ein mysteriöser Todesfall führt Kommissar Winkler in die Garagenhöfe im Westerzgebirge. Fans dürfen sich auf Spannung und überraschende Wendungen freuen. Und eine gute Nachricht gibt es.
Thomas Mehlhorn
21.09.2025
2 min.
Medizinischer Notfall am Rande des Blasmusikfestivals im Erzgebirge lässt Musikern den Atem stocken
Die Rettungskette hat bestens funktioniert, heißt es vom Veranstalter.
Schrecksekunde gleich zu Beginn des dreitägigen Europäischen Blasmusikfestes im Erzgebirge. Nicht auszudenken, wenn das wenige Stunden zuvor auf der Autobahn geschehen wäre. Notfall mit Happy End.
Beate Kindt-Matuschek
13.09.2025
1 min.
Unfall auf der B 101 in Brand-Erbisdorf: VW-Fahrer fährt bei Rot
In Brand-Erbisdorf ist es zu einer Kollision gekommen.
Am Abzweig nach Langenau sind am Freitag zwei Pkw zusammengestoßen.
Eva-Maria Hommel
16:55 Uhr
1 min.
Unfall auf der B 173 in Freiberg
Ein Unfall ereignete sich am Montagnachmittag auf Chemnitzer Straße in Freiberg.
Am Montagnachmittag ereignete sich ein schwerer Unfall auf der Chemnitzer Straße in Freiberg.
Heike Hubricht
Mehr Artikel