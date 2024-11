Unfall in Freiberg: Sachschaden in Höhe von rund 30.000 Euro

Auf der B 173 in Höhe des Kinokomplexes in Freiberg ereignete sich am Montagmorgen ein Verkehrsunfall.

Einen Verkehrsunfall hat es am Montagmorgen auf der Bundesstraße 173 (Chemnitzer Straße) in Freiberg nahe des Kinokomplexes gegeben. Das bestätigte Daniela Koenig von der Polizeidirektion Chemnitz auf Nachfrage von „Freie Presse“. Ihren Angaben zufolge fuhr der 54-jährige Fahrer eines Dacia am Montag gegen 7.20 Uhr von der... Einen Verkehrsunfall hat es am Montagmorgen auf der Bundesstraße 173 (Chemnitzer Straße) in Freiberg nahe des Kinokomplexes gegeben. Das bestätigte Daniela Koenig von der Polizeidirektion Chemnitz auf Nachfrage von „Freie Presse“. Ihren Angaben zufolge fuhr der 54-jährige Fahrer eines Dacia am Montag gegen 7.20 Uhr von der...