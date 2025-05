Unfall in Lichtenberg: Rettungshubschrauber im Einsatz

In Lichtenberg ist es zu einem Autounfall gekommen. Ein Hyundai geriet in den Gegenverkehr und kollidierte mit einem Kia. Zwei Personen wurden schwerverletzt.

Am Donnerstagnachmittag hat sich im mittelsächsischen Lichtenberg ein schwerer Unfall ereignet. In der Dorfstraße waren zwei Autos frontal zusammengestoßen. Laut der Polizeidirektion Chemnitz geriet der mutmaßliche Unfallverursacher, ein 58-jähriger Mann, mit seinem Hyundai aus Richtung Weißenborn kommend in den Gegenverkehr und kollidierte...