Freiberg
Unfallkreuzung in Freiberg: Stoppschilder an der Chemnitzer Straße/Anton-Günther-Straße
Von Heike Hubricht
Die Kreuzung Chemnitzer Straße/Anton-Günther-Straße in Freiberg gilt als Unfallschwerpunkt. Stoppschilder sind montiert, Markierungen sollen folgen.

Autofahrer aufgepasst: An der oberen Kreuzung von Chemnitzer Straße und Anton-Günther-Straße in Freiberg gilt eine neue Verkehrsregel. An dem Knoten in Höhe des Helmholtz-Instituts hat die Stadtverwaltung Stoppschilder aufstellen lassen. Zuvor stand dort ein Verkehrszeichen „Vorfahrt beachten“.
