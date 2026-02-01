Unfallkreuzung in Freiberg: Stoppschilder an der Chemnitzer Straße/Anton-Günther-Straße

Freiberg
Die Kreuzung Chemnitzer Straße/Anton-Günther-Straße in Freiberg gilt als Unfallschwerpunkt. Stoppschilder sind montiert, Markierungen sollen folgen.
Autofahrer aufgepasst: An der oberen Kreuzung von Chemnitzer Straße und Anton-Günther-Straße in Freiberg gilt eine neue Verkehrsregel. An dem Knoten in Höhe des Helmholtz-Instituts hat die Stadtverwaltung Stoppschilder aufstellen lassen. Zuvor stand dort ein Verkehrszeichen „Vorfahrt beachten“.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.