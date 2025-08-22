„Unsere Heimat bietet Halt“: Bürgermeister beschwört zum Dorf- und Heimatfest Rechenberg-Bienenmühle die Gemeinschaft

Dass sie eine große Party gemeinsam auf die Beine stellen können, beweisen die Erzgebirger am Südrand von Mittelsachsen mit ihrem Dorf- und Heimatfest: Es gab allein 41 Festsitzungen in sieben Jahren.

Mehr als 600 Teilnehmer eines Fußmarsches haben die Ortsteile Rechenberg und Bienenmühle am Donnerstag symbolisch verbunden. Gemeinsam mit dem Schalmeienzug aus Rehefeld zogen sie ins Festzelt ein.