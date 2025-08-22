Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Mittelsachsen
  • |
  • Freiberg
  • |

  • „Unsere Heimat bietet Halt“: Bürgermeister beschwört zum Dorf- und Heimatfest Rechenberg-Bienenmühle die Gemeinschaft

Bürgermeister Michael Funke schlägt das Festbier-Fass in Rechenberg-Bienenmühle an.
Bürgermeister Michael Funke schlägt das Festbier-Fass in Rechenberg-Bienenmühle an. Bild: Christof Heyden
Bürgermeister Michael Funke schlägt das Festbier-Fass in Rechenberg-Bienenmühle an.
Bürgermeister Michael Funke schlägt das Festbier-Fass in Rechenberg-Bienenmühle an. Bild: Christof Heyden
Freiberg
„Unsere Heimat bietet Halt“: Bürgermeister beschwört zum Dorf- und Heimatfest Rechenberg-Bienenmühle die Gemeinschaft
Von Christof Heyden
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Dass sie eine große Party gemeinsam auf die Beine stellen können, beweisen die Erzgebirger am Südrand von Mittelsachsen mit ihrem Dorf- und Heimatfest: Es gab allein 41 Festsitzungen in sieben Jahren.

Mehr als 600 Teilnehmer eines Fußmarsches haben die Ortsteile Rechenberg und Bienenmühle am Donnerstag symbolisch verbunden. Gemeinsam mit dem Schalmeienzug aus Rehefeld zogen sie ins Festzelt ein.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
17:53 Uhr
3 min.
Großeinsatz der Polizei in Plauen: Minderjährige Person soll „schwere staatsgefährdende Gewalttat“ vorbereitet haben
Update
Maskierte Polizisten sperrten die Moritzstraße in Plauen ab.
Die Polizei hat Montagfrüh Teile eines Wohngebietes sowie die B 92 in Plauen abgeriegelt. Inzwischen gibt es erste Erkenntnisse zu den Hintergründen des Einsatzes.
Jonas Patzwaldt und Claudia Bodenschatz
09:00 Uhr
4 min.
Michael Funke über das größte Fest in Rechenberg-Bienenmühle seit 1995: „Dürfen auf keinen Fall das Feiern verlernen“
Michael Funke ist Bürgermeister der Gemeinde Rechenberg-Bienenmühle. Das Foto entstand beim Generationentreffen im Festzelt.
Vier Tage lang wurde gefeiert, musiziert und getanzt. Was beim Heimatfest überraschend war und wann wieder gefeiert wird, darüber sprach Reporterin Cornelia Schönberg mit Bürgermeister Michael Funke.
Cornelia Schönberg
20:29 Uhr
2 min.
BVB löst Vertrag mit freigestelltem Mislintat endgültig auf
Borussia Dortmund trennt sich wieder von seinem Kaderplaner Sven Mislintat.
Nach anhaltenden internen Querelen greift Borussia Dortmund durch. Der Kaderplaner muss den Verein verlassen. Nun ist der Vertrag mit Sven Mislintat endgültig aufgelöst worden.
24.08.2025
6 min.
Mit Video: „Es ebbt nicht ab“ - Heimatfest in Rechenberg-Bienenmühle erfährt Riesen-Resonanz
 28 Bilder
Blasmusik von drei Orchestern erklang zum Festsonntag. Im Bild spielt die Friedebacher Feuerwehrkapelle.
Seit Donnerstag ist ganz Rechenberg-Bienenmühle auf den Beinen: Das große Blasmusik-Festival lockt auch am Sonntag unzählige Besucher an.
Christof Heyden
20:31 Uhr
2 min.
Verwechslung: Wontorra wünscht Kollegin schnelles Abhaken
Moderatorin Laura Wontorra.
Die Sky-Journalistin Katharina Kleinfeldt verwechselt nach der Partie einen Spieler, der zuvor sein Trikot getauscht hatte. TV-Moderatorin Laura Wontorra zeigt Verständnis.
08:01 Uhr
4 min.
Verwunschene Welten: Das bietet Sachsens neuer Freizeitpark
Das Bergwerk zählt zu den geheimnisvollsten Orten in „ArkaZien“. Auf sechs Ebenen kann man hindurchkrackseln und zum Kletterturm aufsteigen.
Vor den Toren Leipzigs öffnet am 3. September ein neuer Freizeitpark. Das Konzept dahinter ist wohl einzigartig. Zum Start dürfen maximal nur 1500 Besucher rein.
Jürgen Becker
Mehr Artikel