Unternehmer aus Freiberg auf der Grünen Woche in Berlin: Ein Speiseautomat fürs Gefängnis?

Seit zwei Jahren mischt ein Ehepaar aus Freibergs Stadtteil Halsbach die gastronomische Szene auf. Erstmals stellten sie nun ihre Entwicklungen auf dem internationalen Parkett der Grünen Woche vor.

Die Internationale Grüne Woche in Berlin, weltweit die größte Messe für Ernährung, Landwirtschaft und Gartenbau, ist für dieses Jahr vorbei. Rund 350.000 Besucher zählte sie am Ende. Viele kamen nur für einen Tag, manche schauten mehrfach vorbei. Odette Lamkhizni, Unternehmerin aus dem Freiberger Stadtteil Halsbach jedoch war ganze zehn...