Update: Brand in alter Puppenfabrik Nossen

Das Dachgeschoss des denkmalgeschützten Gebäudes stand komplett in Flammen. Die Polizei geht bislang von Brandstiftung aus.

In der alten Puppenfabrik in Nossen ist am Dienstagabend ein Feuer ausgebrochen. Das denkmalgeschützte Gebäude steht leer, verletzt wurde niemand. Die Polizei geht aktuell von Brandstiftung aus. Laut Angaben der Feuerwehr brannte das gesamte Dachgeschoss. Wegen starker Rauchentwicklung wurde eine Warnung an die Anwohner herausgegeben, Fenster...