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In Anbauzelten werden die Cannabispflanzen von Christian Ehnert zur Blüte gebracht. Nun will sein Verein in Freiberg eine Abgabestelle für Cannabis eröffnen.
In Anbauzelten werden die Cannabispflanzen von Christian Ehnert zur Blüte gebracht. Nun will sein Verein in Freiberg eine Abgabestelle für Cannabis eröffnen. Foto: Kristian Hahn/Archiv
In der Abgabestelle in Reitzenhain werden Mitglieder auch beraten.
In der Abgabestelle in Reitzenhain werden Mitglieder auch beraten. Foto: Ehnert/PF
Christian Ehnert hat sich viel mit Fachlektüre zur medizinischen Anwendung von Cannabis beschäftigt.
Christian Ehnert hat sich viel mit Fachlektüre zur medizinischen Anwendung von Cannabis beschäftigt. Foto: Ehnert/PF
In der Plantage im Erzgebirge baut Ehnerts Verein Cannabis an.
In der Plantage im Erzgebirge baut Ehnerts Verein Cannabis an. Foto: Ehnert/PF
In Anbauzelten werden die Cannabispflanzen von Christian Ehnert zur Blüte gebracht. Nun will sein Verein in Freiberg eine Abgabestelle für Cannabis eröffnen.
In Anbauzelten werden die Cannabispflanzen von Christian Ehnert zur Blüte gebracht. Nun will sein Verein in Freiberg eine Abgabestelle für Cannabis eröffnen. Foto: Kristian Hahn/Archiv
In der Abgabestelle in Reitzenhain werden Mitglieder auch beraten.
In der Abgabestelle in Reitzenhain werden Mitglieder auch beraten. Foto: Ehnert/PF
Christian Ehnert hat sich viel mit Fachlektüre zur medizinischen Anwendung von Cannabis beschäftigt.
Christian Ehnert hat sich viel mit Fachlektüre zur medizinischen Anwendung von Cannabis beschäftigt. Foto: Ehnert/PF
In der Plantage im Erzgebirge baut Ehnerts Verein Cannabis an.
In der Plantage im Erzgebirge baut Ehnerts Verein Cannabis an. Foto: Ehnert/PF
Freiberg
Verein aus dem Erzgebirge verkauft in Freiberg Cannabis
Redakteur
Von Jan Leißner
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In Mittelsachsen sorgt der legale Cannabis-Anbau für Aufsehen. Zwei Vereine haben Genehmigungen für Anbau und kontrollierte Abgabe erhalten. Bald sollen in Mittelsachsen die ersten Pflanzen wachsen.

In Mittelsachsen sorgte zuletzt der illegale Anbau von Cannabispflanzen für Schlagzeilen. So entdeckte die Polizei Ende Februar in Zettlitz eine Cannabisplantage mit etwa 400 Pflanzen. Zwei Wochen davor stießen Beamte in Leisnig auf knapp 1400 Cannabispflanzen. Doch nun soll der legale Anbau der Hanfpflanzen und die kontrollierte Abgabe der...
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