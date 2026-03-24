Verein aus dem Erzgebirge verkauft in Freiberg Cannabis

In Mittelsachsen sorgt der legale Cannabis-Anbau für Aufsehen. Zwei Vereine haben Genehmigungen für Anbau und kontrollierte Abgabe erhalten. Bald sollen in Mittelsachsen die ersten Pflanzen wachsen.

In Mittelsachsen sorgte zuletzt der illegale Anbau von Cannabispflanzen für Schlagzeilen. So entdeckte die Polizei Ende Februar in Zettlitz eine Cannabisplantage mit etwa 400 Pflanzen. Zwei Wochen davor stießen Beamte in Leisnig auf knapp 1400 Cannabispflanzen. Doch nun soll der legale Anbau der Hanfpflanzen und die kontrollierte Abgabe der... In Mittelsachsen sorgte zuletzt der illegale Anbau von Cannabispflanzen für Schlagzeilen. So entdeckte die Polizei Ende Februar in Zettlitz eine Cannabisplantage mit etwa 400 Pflanzen. Zwei Wochen davor stießen Beamte in Leisnig auf knapp 1400 Cannabispflanzen. Doch nun soll der legale Anbau der Hanfpflanzen und die kontrollierte Abgabe der...