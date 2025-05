Verfolgungsjagd in Freiberg: Skoda bleibt an Polizeiwagen hängen

Die Polizei hat am Freitagabend einen 18-Jährigen am Steuer eines Skoda gestellt, der zuvor mehrere Fahrzeuge ramponiert hatte. Was ist passiert?

Zum Schluss blieb der Skoda Oktavia Kombi an einem Einsatzfahrzeug hängen: Die Polizei hat am Freitag gegen 22 Uhr auf der Dresdner Straße in Freiberg (B 173) einen flüchtigen Autofahrer gestellt. Der 18-jährige Slowake sei nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis und habe den Pkw unberechtigt genutzt, hieß es dazu am Samstagmorgen aus...