Verletzte Seelen: Wie läuft’s bei Mittelsachsens erster Genesungsbegleiterin?

Susi Müller weiß, wie sehr eine verletzte Seele schmerzen kann. Trotz eigener psychischer Erkrankung will sie anderen eine Brücke im psychiatrischen System sein. Nun muss sie selbst pausieren.

Susi Müller*, Anfang 40, ist die erste in Mittelsachsen, die sich zur Genesungsbegleiterin ausbilden lässt. Genesungsbegleiter haben selbst Erfahrungen mit schweren seelischen Erschütterungen und können sich deshalb gut in die Situation Betroffener einfühlen und Brücken bilden zu Psychologen, Sozialarbeitern, Ämtern und Mitarbeitenden in...