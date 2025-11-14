Vermisste Vilja (15) aus dem Erzgebirge konnte gefunden werden

Die 15-jährige Vilja aus Hermsdorf im Erzgebirge war seit dem 27. Oktober verschwunden. Wo steckte die Jugendliche?

Im Vermisstenfall der 15-jährigen Vilja aus Hermsdorf im Erzgebirge gibt es nach Angaben der Polizei weiterhin keine entscheidenden neuen Entwicklungen. Das Mädchen wird seit 27. Oktober vermisst, eine heiße Spur fehlt bislang. Laut Internetnutzern wurde die Schülerin in Frankfurt (Main) gesehen. Auf Nachfrage der „Freien Presse“ teilt...