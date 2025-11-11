Erzgebirge: Vilja M. (15) aus Hermsdorf vermisst – Wie ist der aktuelle Stand?

Seit 27. Oktober 2025 fehlt von Vilja M. (15) aus Hermsdorf im Erzgebirge jede Spur. Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Auch die Mutter, die im Raum Freiberg wohnt, bittet um Unterstützung.

Freiberg. Die Polizei sucht nach der Schülerin Vilja M. aus Hermsdorf im Erzgebirge. Die 15-Jährige hat am Morgen des 27. Oktober ihre Unterkunft verlassen, um zur Schule zu fahren. Dort kam sie jedoch nie an – seitdem ist ihr Aufenthaltsort unbekannt.

„Mögliche Orte, an denen sich die Jugendliche aufhalten könnte, wurden von der Polizei überprüft“, so Lukas Reumund von der Stabsstelle Kommunikation der Polizeidirektion Dresden am Donnerstagnachmittag. Bislang konnte die 15-Jährige jedoch nicht gefunden werden.

Mutter aus dem Raum Freiberg bittet um Hinweise

Viljas Mutter, die im Raum Freiberg wohnt, bittet in den sozialen Netzwerken um Hinweise zum Aufenthaltsort ihrer Tochter. Auf Nachfrage der „Freien Presse“ teilte sie mit: „Sie wurde das letzte Mal am Montag gegen 7.20 Uhr am Bahnhof Rechenberg beim Einsteigen in den Zug gesehen. Der Zug fuhr nach Holzhau und dann nach Freiberg.“

So sieht Vilja aus

Vilja ist 1,64 Meter groß und von schlanker Statur. Sie hat lange braune Haare und trägt gelegentlich eine Brille. Bekleidet war sie zuletzt mit einer schwarzen Sweatjacke, grauen Leggings und weißen Sportschuhen. Sie hatte einen schwarzen Rucksack.

UPDATE, 11. November, 12.45 Uhr: Laut Polizeisprecher Marko Laske von der Polizeidirektion Dresden sind bislang keine Hinweise, die zum Auffinden der Jugendlichen geführt haben, eingegangen. „Vor diesem Hintergrund dauert die Suche nach der vermissten 15-Jährigen an“, so Laske auf Anfrage der „Freien Presse“. Deshalb bittet die Polizei die Bevölkerung nach wie vor um Hinweise zum Verbleib der 15-Jährigen.

Wer Angaben zum Verbleib der Vermissten machen kann, sollte sich bei der Polizeidirektion Dresden unter Telefon 0351 4832233 melden. (hh)