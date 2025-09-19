Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Veronika Fischer tritt am Samstag, 20. September, nicht in Freiberg auf.
Veronika Fischer tritt am Samstag, 20. September, nicht in Freiberg auf.
Freiberg
Veronika Fischer: Abschiedskonzert im Tivoli Freiberg abgesagt
Redakteur
Von Heike Hubricht
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Aus gesundheitlichen Gründen streicht die Sängerin ihre verbleibenden Abschiedstermine. Das Tivoli wünscht alles Gute nach 55 Jahren Bühnenkarriere.

Das für Samstag, 20. September, im Freiberger Tivoli geplante Abschiedskonzert der DDR-Schlagerikone Veronika Fischer fällt aus. Aus gesundheitlichen Gründen wurden alle Termine der Sängerin ersatzlos abgesagt. „Leider ist es für Veronika Fischer ein Abschied von der Bühne ohne Abschied von der Bühne“, sagt Kai Suttner, Künstlerischer...
